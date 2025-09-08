Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Lisbon
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Domy nad jeziorem na sprzedaż w Lisbon, Portugalia

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
Pokaż więcej
6 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Belem, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Belem, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 238 m²
Nowe mieszkanie 3 sypialnie   w kompleksie mieszkaniowym   Bel é m Riverside Complex znajduj…
$1,35M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Torre S ã o Rafael   znajduje się w   wschodnia Lizbona, Parque das Na ç i otilde; es, który…
$1,28M
Zostaw prośbę
Willa w Alcantara, Portugalia
Willa
Alcantara, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 292 m²
Dom z 5 sypialniami, nowy, 292 m2 ( całkowita powierzchnia ), z   działka o powierzchni 102 …
$2,85M
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Bliźniak 1 pokój w Marvila, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Marvila, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 99 m²
Tratwa - dupleks z sypialnią 1, 99 mkw. z parkingiem i tarasem o powierzchni 5 mkw., w nowym…
$606,746
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Belem, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Belem, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 238 m²
Przestronny, dwukondygnacyjny apartament o powierzchni 238 m2 z ogromnym tarasem i zapierają…
$1,35M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 4 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 310 m²
Apartamenty te są bardzo dobrze zlokalizowane w budynku nad brzegiem rzeki,   należą do   Ko…
$2,06M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Lisbon.

wille
rezydencje
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Lisbon, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się