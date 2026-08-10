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Bliźniaki na sprzedaż w Lisbon, Portugalia

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11 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Torre S ã o Rafael   znajduje się w   wschodnia Lizbona, Parque das Na ç i otilde; es, który…
$1,26M
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Bliźniak 1 pokój w Marvila, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Marvila, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 99 m²
Tratwa - dupleks z sypialnią 1, 99 mkw. z parkingiem i tarasem o powierzchni 5 mkw., w nowym…
$598,726
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Bliźniak 3 pokoi w Campo de Ourique, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Campo de Ourique, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
Amoreiras   i mdash; jeden z obszarów o najlepszej jakości życia w Lizbonie, z szeroką gamą …
$1,03M
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TekceTekce
Bliźniak 2 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 186 m²
Dwupoziomowy apartament z sypialniami 2, o powierzchni 146,7 m2, balkonem o powierzchni 7,1 …
$837,408
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Bliźniak 3 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Apartament jest na sprzedaż całkowicie odnowiony i wyposażony, pod klucz.. Zakończ wysoką ja…
$866,882
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Bliźniak 3 pokoi w Sao Domingos de Rana, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Sao Domingos de Rana, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Dwupoziomowy квартира Z 3 sypialniami, z balkonem, z doskonałą dekoracją i dużymi oknami, zn…
$612,596
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Bliźniak 3 pokoi w Belem, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Belem, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 238 m²
Przestronny, dwukondygnacyjny apartament o powierzchni 238 m2 z ogromnym tarasem i zapierają…
$1,33M
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Bliźniak 4 pokoi w Alcantara, Portugalia
Bliźniak 4 pokoi
Alcantara, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 185 m²
Fantastyczny dupleks z 4 sypialniami i nbsp; w doskonałej lokalizacji .Mieszkanie ma 2 dosko…
$1,07M
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Bliźniak 4 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 4 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 310 m²
Apartamenty te są bardzo dobrze zlokalizowane w budynku nad brzegiem rzeki,   należą do   Ko…
$2,03M
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Bliźniak 3 pokoi w Belem, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Belem, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 238 m²
Nowe mieszkanie 3 sypialnie   w kompleksie mieszkaniowym   Bel é m Riverside Complex znajduj…
$1,33M
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Bliźniak 4 pokoi w Campo de Ourique, Portugalia
Bliźniak 4 pokoi
Campo de Ourique, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Jasny dwupoziomowy apartament w S ø o Bento, niedawno całkowicie odnowiony. Apartament z dos…
$1,03M
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Parametry nieruchomości w Lisbon, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
z Widok na jezioro
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