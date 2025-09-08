Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Lisbon, Portugalia

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
11 obiektów total found
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 264 m²
Brazil Residence to wyjątkowy projekt, który łączy w sobie wyrafinowanie luksusowych nieruch…
$2,58M
Willa w Lourinha, Portugalia
Willa
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Willa z widokiem na morze w pobliżu Praia da Araya Branca, Lorinha. W   Kondominium z basene…
$620,802
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 337 m²
Projekt na oceanie z widokiem na front jest luksusowym kondominium Villa Maria Pia Wybudowan…
$761,361
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Dwupiętrowy nowoczesny dom z ogromnymi balkonami, z których oszałamiający   otwiera się na o…
$1,63M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Kondominium   położony w pobliżu oceanu, dworzec kolejowy, St Julian & # 39; s Szkoła i nowy…
$3,02M
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 360 m²
Willa znajduje się w okolicy kurortu Cascais, w parku naturalnym Sintra Cascais, z widokiem …
$2,17M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 395 m²
Nowoczesny dom, przestronny salon, 3 luksusowe sypialnie, w pełni wyposażona kuchnia.Wyjdź n…
$2,33M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 282 m²
Willa z 4 sypialniami, o łącznej powierzchni 282 m2, nowa z ogrodem, prywatnym basenem i 3 m…
$2,40M
Rezydencja 8 pokojów w Sintra, Portugalia
Rezydencja 8 pokojów
Sintra, Portugalia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wyjątkowa nieruchomość znajduje się w Parque Natural de Sintra-Cascais, chronionym przez …
$6,00M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 261 m²
Dom z 3 sypialniami, o powierzchni 213 metrów kwadratowych, 3 piętra, z tarasem na dachu z p…
$2,34M
Willa w Lourinha, Portugalia
Willa
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 322 m²
Nowoczesna i luksusowa willa w pięknym miejscu na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Ocean …
$726,222
