  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Leiria
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Leiria, Portugalia

Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 291 m²
Willa w Lagoa de Obidou, w pobliżu plaży i pól golfowych, na działce o powierzchni 1163 m2.T…
$1,27M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Vau, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 148 m²
Nowe mieszkanie i nbsp; Trzy sypialnie z łazienkami, salon i jadalnia oraz w pełni wyposażon…
$595,450
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 337 m²
Willa z sypialniami 4 o powierzchni 310 m2 (parter) znajduje się na działce o powierzchni 12…
$694,692
Zostaw prośbę
Sky ApartmentsSky Apartments
Szeregowiec w Vau, Portugalia
Szeregowiec
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Niedawno otwarty ośrodek golfowy znajduje się w zachodniej Portugalii. To nowy projekt z   n…
$653,828
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Foz do Arelho, Portugalia
Szeregowiec
Foz do Arelho, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Kondominium z 9 willami, w budowie, w sercu Fos do Arello.Kamienice z 3 sypialniami składają…
$408,642
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Amoreira, Portugalia
Szeregowiec
Amoreira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Ten uroczy dom znajduje się w kondominium na terenie Praia d 'el Rey Beach & Golf Resort, ki…
$408,642
Zostaw prośbę
AtlantaAtlanta
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 157 m²
Dom znajduje się w jednym z najcichszych obszarów Obidos, Perola da Lagoa.Jest w doskonałym …
$408,642
Zostaw prośbę
Willa w Vieira de Leiria, Portugalia
Willa
Vieira de Leiria, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
One- historia willi z nowoczesną architekturą, z 3 sypialniami i basenem, położony na powier…
$461,182
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 119 m²
Jednopiętrowa willa z sypialniami 2, 119 m2, całkowita powierzchnia zabudowana,   położony w…
$373,616
Zostaw prośbę
VernaVerna
Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Vila znajduje się między idyllicznym średniowiecznym Obidos i piękne miasto Caldas da Rainha…
$437,831
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Willa z 3 sypialniami, 138 m ² ( całkowita powierzchnia ), położona na działce o powierzchni…
$420,318
Zostaw prośbę
Willa w Coimbrao, Portugalia
Willa
Coimbrao, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Onepiętrowa willa z nowoczesną architekturą, z 3 sypialniami i basenem, położona na działce …
$461,182
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Leiria.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Leiria, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
