Domy na sprzedaż w Leiria, Portugalia

Obidos
28
33 obiekty total found
Dom 1 pokój w Obidos, Portugalia
Dom 1 pokój
Obidos, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
1-bedroom villa, 75 sqm (construction gross area), with communal garden and swimming pool, i…
$332,752
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Obidos, Portugalia
Dom 3 pokoi
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
3-pokojowy dom z 185 m ² powierzchni budowlanej brutto, prywatny basen i ogród, położony w p…
$699,362
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Obidos, Portugalia
Dom 3 pokoi
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
3-pokojowa willa z 260 m ² (plac budowy brutto), z prywatnym ogrodem i basenem, ustawiona na…
$729,718
Zostaw prośbę
Dom w Leiria, Portugalia
Dom
Leiria, Portugalia
Powierzchnia 2 000 m²
Magazyn o powierzchni 2000 m kw na płaskiej działce ziemi trzech hektarów i infrastruktury w…
$1,40M
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 291 m²
Willa w Lagoa de Obidou, w pobliżu plaży i pól golfowych, na działce o powierzchni 1163 m2.T…
$1,27M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Vau, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 148 m²
Nowe mieszkanie i nbsp; Trzy sypialnie z łazienkami, salon i jadalnia oraz w pełni wyposażon…
$595,450
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 337 m²
Willa z sypialniami 4 o powierzchni 310 m2 (parter) znajduje się na działce o powierzchni 12…
$694,692
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Vau, Portugalia
Szeregowiec
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Niedawno otwarty ośrodek golfowy znajduje się w zachodniej Portugalii. To nowy projekt z   n…
$653,828
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Foz do Arelho, Portugalia
Szeregowiec
Foz do Arelho, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Kondominium z 9 willami, w budowie, w sercu Fos do Arello.Kamienice z 3 sypialniami składają…
$408,642
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Amoreira, Portugalia
Szeregowiec
Amoreira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Ten uroczy dom znajduje się w kondominium na terenie Praia d 'el Rey Beach & Golf Resort, ki…
$408,642
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 157 m²
Dom znajduje się w jednym z najcichszych obszarów Obidos, Perola da Lagoa.Jest w doskonałym …
$408,642
Zostaw prośbę
Willa w Vieira de Leiria, Portugalia
Willa
Vieira de Leiria, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
One- historia willi z nowoczesną architekturą, z 3 sypialniami i basenem, położony na powier…
$461,182
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 119 m²
Jednopiętrowa willa z sypialniami 2, 119 m2, całkowita powierzchnia zabudowana,   położony w…
$373,616
Zostaw prośbę
Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Vila znajduje się między idyllicznym średniowiecznym Obidos i piękne miasto Caldas da Rainha…
$437,831
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Willa z 3 sypialniami, 138 m ² ( całkowita powierzchnia ), położona na działce o powierzchni…
$420,318
Zostaw prośbę
Willa w Coimbrao, Portugalia
Willa
Coimbrao, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Onepiętrowa willa z nowoczesną architekturą, z 3 sypialniami i basenem, położona na działce …
$461,182
Zostaw prośbę
Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Willa 5 minut od Caldas i Óbidos znajduje się na działce 291 m2.Dwupiętrowa willa na parterz…
$420,318
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Obidos, Portugalia
Szeregowiec
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 2
TRYBUNAŁ PIĘCIU MIEJSC UBICOWANYCH DO CHARAKTERYSTYKI PORTUGALNEJ, MIĘDZY WYCIECZKAMI PIEŚCI…
$795,261
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Leiria.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Leiria, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
