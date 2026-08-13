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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Leiria, Portugalia

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Obidos
48
Caldas da Rainha
22
72 obiekty total found
Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,01M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tej dwupokojowej willi bliźniaczej w West Cliffs O…
$809,275
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Odkryj wyrafinowane wybrzeże mieszkające w tej willi z 4 sypialniami w West Cliffs Ocean i G…
$1,16M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,03M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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Mieszkanie 3 pokoi w Vau, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Ciesz się przestronnym życiem na wybrzeżu w tym 3-pokojowym mieszkaniu w West Cliffs Ocean i…
$913,324
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,00M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tej dwupokojowej willi bliźniaczej w West Cliffs O…
$799,211
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Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Willa 5 minut od Caldas i Óbidos znajduje się na działce 291 m2.Dwupiętrowa willa na parterz…
$415,047
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,20M
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Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Vila znajduje się między idyllicznym średniowiecznym Obidos i piękne miasto Caldas da Rainha…
$432,341
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 157 m²
Dom znajduje się w jednym z najcichszych obszarów Obidos, Perola da Lagoa.Jest w doskonałym …
$403,518
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,23M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,03M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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Szeregowiec w Foz do Arelho, Portugalia
Szeregowiec
Foz do Arelho, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Kondominium z 9 willami, w budowie, w sercu Fos do Arello.Kamienice z 3 sypialniami składają…
$403,518
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,23M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 337 m²
Willa z sypialniami 4 o powierzchni 310 m2 (parter) znajduje się na działce o powierzchni 12…
$685,981
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Typy nieruchomości w Leiria.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Leiria, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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