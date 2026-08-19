Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Leiria
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Leiria, Portugalia

;
Obidos
3
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Szeregowiec w Vau, Portugalia
Szeregowiec
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Niedawno otwarty ośrodek golfowy znajduje się w zachodniej Portugalii. To nowy projekt z   n…
$648,171
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Amoreira, Portugalia
Szeregowiec
Amoreira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Ten uroczy dom znajduje się w kondominium na terenie Praia d 'el Rey Beach & Golf Resort, ki…
$405,107
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Foz do Arelho, Portugalia
Szeregowiec
Foz do Arelho, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Kondominium z 9 willami, w budowie, w sercu Fos do Arello.Kamienice z 3 sypialniami składają…
$405,107
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Szeregowiec w Obidos, Portugalia
Szeregowiec
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 2
TRYBUNAŁ PIĘCIU MIEJSC UBICOWANYCH DO CHARAKTERYSTYKI PORTUGALNEJ, MIĘDZY WYCIECZKAMI PIEŚCI…
$795,261
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Leiria, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się