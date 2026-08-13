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Wille na sprzedaż w Leiria, Portugalia

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Obidos
38
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40 obiektów total found
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,01M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tej dwupokojowej willi bliźniaczej w West Cliffs O…
$809,275
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Odkryj wyrafinowane wybrzeże mieszkające w tej willi z 4 sypialniami w West Cliffs Ocean i G…
$1,16M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,03M
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English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
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English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,00M
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English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tej dwupokojowej willi bliźniaczej w West Cliffs O…
$799,211
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Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Willa 5 minut od Caldas i Óbidos znajduje się na działce 291 m2.Dwupiętrowa willa na parterz…
$415,047
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,20M
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Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Vila znajduje się między idyllicznym średniowiecznym Obidos i piękne miasto Caldas da Rainha…
$432,341
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 157 m²
Dom znajduje się w jednym z najcichszych obszarów Obidos, Perola da Lagoa.Jest w doskonałym …
$403,518
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,23M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,03M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,23M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 337 m²
Willa z sypialniami 4 o powierzchni 310 m2 (parter) znajduje się na działce o powierzchni 12…
$685,981
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tej dwupokojowej willi bliźniaczej w West Cliffs O…
$798,288
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 291 m²
Willa w Lagoa de Obidou, w pobliżu plaży i pól golfowych, na działce o powierzchni 1163 m2.T…
$1,26M
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Willa w Coimbrao, Portugalia
Willa
Coimbrao, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Onepiętrowa willa z nowoczesną architekturą, z 3 sypialniami i basenem, położona na działce …
$455,399
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Willa z 3 sypialniami, 138 m ² ( całkowita powierzchnia ), położona na działce o powierzchni…
$415,047
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,20M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tej dwupokojowej willi bliźniaczej w West Cliffs O…
$806,282
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,19M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Odkryj wyrafinowane wybrzeże mieszkające w tej willi z 4 sypialniami w West Cliffs Ocean i G…
$1,15M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,20M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Odkryj wyrafinowane wybrzeże mieszkające w tej willi z 4 sypialniami w West Cliffs Ocean i G…
$1,14M
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Willa w Vieira de Leiria, Portugalia
Willa
Vieira de Leiria, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
One- historia willi z nowoczesną architekturą, z 3 sypialniami i basenem, położony na powier…
$455,399
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,02M
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Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,19M
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Parametry nieruchomości w Leiria, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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