  2. Polska
  3. powiat krakowski
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w powiat krakowski, Polska

gmina Liszki
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyń, Polska
od
$196,564
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: CZĘŚĆ NAROŻNA domu szeregowego w stanie deweloperskim, GOTOWY DO ODBIORU, na działce 62 m2, dom ma 3 kondygnacje. Do domu przynależy jedno zewnętrzne miejsce parkingowe., LOKALIZACJA I BUDYNEK: Budzyń ok. 200 m od jeziora w Kryspinowie, w pobliżu sklep Biedronka i inne punkty h…
Agencja
Grupa Gamp
