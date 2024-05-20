Kompleks mieszkalny Nowoczesny projekt mieszkaniowy - Poznań

Nowoczesny projekt mieszkaniowy powstający w dynamicznie rozwijającej się części Poznania – na Starołęce.
Inwestycja obejmuje dwa budynki o nowoczesnej architekturze, które łączą funkcjonalność, estetykę i wygodę codziennego życia.
Wyjątkowym atutem projektu jest taras widokowy na dachu, stworzony z myślą o relaksie i spotkaniach w gronie sąsiadów.
Budowa została zakończona – mieszkania są gotowe do odbioru.
Na parterze znajduje się lokal usługowy, a dla mieszkańców przygotowano:
podziemne miejsca parkingowe,
naziemne miejsca postojowe,
komórki lokatorskie i boksy garażowe.
DODATKOWE INFORMACJE
Miejsce postojowe w hali garażowej: 45 000 PLN
Miejsce postojowe zewnętrzne: 30 000 PLN
➡️ Dla mieszkań 2-pokojowych dostępne są wyłącznie miejsca zewnętrzne.
➡️ Dla mieszkań 3-pokojowych można zakupić jedno miejsce (w hali lub zewnętrzne).
Zakup miejsca postojowego nie jest obowiązkowy.
PRZEWIAGI ZAKUPU Z ETALON ESTATE GROUP
Współpraca z Etalon Estate Group to gwarancja bezpieczeństwa, kompleksowej obsługi i indywidualnego podejścia do klienta.
Oferujemy:
✅ Dobór najlepszego mieszkania zgodnie z potrzebami i budżetem klienta
✅ Pełne wsparcie indywidualnego agenta 24/7 na każdym etapie zakupu – od wyboru mieszkania po przekazanie kluczy
✅ Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego we współpracy z doświadczonym doradcą
✅ Możliwość wykończenia pod klucz – z wyborem spośród trzech standardowych pakietów lub według indywidualnego projektu wnętrza
✅ Obsługę w języku klienta – polskim, rosyjskim, ukraińskim lub angielskim
✅ Opcję zdalnej obsługi dla klientów spoza Poznania lub zagranicy
Warunki i proces zakupu ustalane są indywidualnie, z pełną transparentnością i profesjonalnym wsparciem.