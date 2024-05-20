Kompleks mieszkalny Nowoczesny projekt mieszkaniowy - Poznań

Nowoczesny projekt mieszkaniowy powstający w dynamicznie rozwijającej się części Poznania – na Starołęce.

Inwestycja obejmuje dwa budynki o nowoczesnej architekturze, które łączą funkcjonalność, estetykę i wygodę codziennego życia.

Wyjątkowym atutem projektu jest taras widokowy na dachu, stworzony z myślą o relaksie i spotkaniach w gronie sąsiadów.

Budowa została zakończona – mieszkania są gotowe do odbioru.

Na parterze znajduje się lokal usługowy, a dla mieszkańców przygotowano:

podziemne miejsca parkingowe ,

naziemne miejsca postojowe ,

komórki lokatorskie i boksy garażowe.

DODATKOWE INFORMACJE

Miejsce postojowe w hali garażowej: 45 000 PLN

Miejsce postojowe zewnętrzne: 30 000 PLN

➡️ Dla mieszkań 2-pokojowych dostępne są wyłącznie miejsca zewnętrzne.

➡️ Dla mieszkań 3-pokojowych można zakupić jedno miejsce (w hali lub zewnętrzne).

Zakup miejsca postojowego nie jest obowiązkowy.

PRZEWIAGI ZAKUPU Z ETALON ESTATE GROUP

Współpraca z Etalon Estate Group to gwarancja bezpieczeństwa, kompleksowej obsługi i indywidualnego podejścia do klienta.

Oferujemy:

✅ Dobór najlepszego mieszkania zgodnie z potrzebami i budżetem klienta

✅ Pełne wsparcie indywidualnego agenta 24/7 na każdym etapie zakupu – od wyboru mieszkania po przekazanie kluczy

✅ Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego we współpracy z doświadczonym doradcą

✅ Możliwość wykończenia pod klucz – z wyborem spośród trzech standardowych pakietów lub według indywidualnego projektu wnętrza

✅ Obsługę w języku klienta – polskim, rosyjskim, ukraińskim lub angielskim

✅ Opcję zdalnej obsługi dla klientów spoza Poznania lub zagranicy

Warunki i proces zakupu ustalane są indywidualnie, z pełną transparentnością i profesjonalnym wsparciem.