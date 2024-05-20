  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Nowoczesny projekt mieszkaniowy - Poznań

Poznań, Polska
$157,321

ID: 32749
Data aktualizacji: 27.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo wielkopolskie
  • Miasto
    Poznań

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
  • Rok realizacji
  • Liczba kondygnacji
O kompleksie

Nowoczesny projekt mieszkaniowy powstający w dynamicznie rozwijającej się części Poznania – na Starołęce.
Inwestycja obejmuje dwa budynki o nowoczesnej architekturze, które łączą funkcjonalność, estetykę i wygodę codziennego życia.

Wyjątkowym atutem projektu jest taras widokowy na dachu, stworzony z myślą o relaksie i spotkaniach w gronie sąsiadów.
Budowa została zakończona – mieszkania są gotowe do odbioru.

Na parterze znajduje się lokal usługowy, a dla mieszkańców przygotowano:

  • podziemne miejsca parkingowe,

  • naziemne miejsca postojowe,

  • komórki lokatorskie i boksy garażowe.

DODATKOWE INFORMACJE

  • Miejsce postojowe w hali garażowej: 45 000 PLN

  • Miejsce postojowe zewnętrzne: 30 000 PLN

➡️ Dla mieszkań 2-pokojowych dostępne są wyłącznie miejsca zewnętrzne.
➡️ Dla mieszkań 3-pokojowych można zakupić jedno miejsce (w hali lub zewnętrzne).
Zakup miejsca postojowego nie jest obowiązkowy.

PRZEWIAGI ZAKUPU Z ETALON ESTATE GROUP

Współpraca z Etalon Estate Group to gwarancja bezpieczeństwa, kompleksowej obsługi i indywidualnego podejścia do klienta.
Oferujemy:
✅ Dobór najlepszego mieszkania zgodnie z potrzebami i budżetem klienta
✅ Pełne wsparcie indywidualnego agenta 24/7 na każdym etapie zakupu – od wyboru mieszkania po przekazanie kluczy
✅ Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego we współpracy z doświadczonym doradcą
✅ Możliwość wykończenia pod klucz – z wyborem spośród trzech standardowych pakietów lub według indywidualnego projektu wnętrza
✅ Obsługę w języku klienta – polskim, rosyjskim, ukraińskim lub angielskim
✅ Opcję zdalnej obsługi dla klientów spoza Poznania lub zagranicy

Warunki i proces zakupu ustalane są indywidualnie, z pełną transparentnością i profesjonalnym wsparciem.

Lokalizacja na mapie

Poznań, Polska
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

20.05.2024
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
