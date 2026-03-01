  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat piaseczyński
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w powiat piaseczyński, Polska

gmina Lesznowola
1
Zespół mieszkaniowy Osiedle Młodych Dębów
Zespół mieszkaniowy Osiedle Młodych Dębów
Kolonia Warszawska, Polska
od
$206,564
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 90 m²
1 obiekt nieruchomości 1
OSIEDLE MŁODYCH DĘBÓW - BUDOWA TRWA! Zapraszamy - nowe osiedle domów dwulokalowych na sprzedaż. Każdy dom to pięć lub cztery pokoje: parter: salon, aneks kuchenny, WC, pokój gościnny/gabinet, pomieszczenie techniczne piętro: trzy pokoje, łazienka (na piętrze nie ma skosów - pomieszc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
90.0
208,449
Agencja
James House
