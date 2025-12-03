  1. Realting.com
  2. Polska
  3. województwo małopolskie
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w województwo małopolskie, Polska

Kraków
1
powiat krakowski
1
gmina Liszki
1
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Pokaż wszystko Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyń, Polska
od
$196,564
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: CZĘŚĆ NAROŻNA domu szeregowego w stanie deweloperskim, GOTOWY DO ODBIORU, na działce 62 m2, dom ma 3 kondygnacje. Do domu przynależy jedno zewnętrzne miejsce parkingowe., LOKALIZACJA I BUDYNEK: Budzyń ok. 200 m od jeziora w Kryspinowie, w pobliżu sklep Biedronka i inne punkty h…
Agencja
Grupa Gamp
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Kraków, Polska
od
$95,944
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 7
Zapraszamy do zakupu mieszkania w nowoczesnym budynku wielorodzinnym. Inwestycja zapewnia komfort życia i przyjazną okolicę. W centralnej części osiedla powstanie zielony park ze strefą relaksu i alejkami. Planowany termin zakończenia budowy B1 i B2 to XII 2023 r. Planowany termin zakońc…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
