  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Poznań
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Poznań, Polska

województwo mazowieckie
12
województwo wielkopolskie
13
Warszawa
8
powiat poznański
1
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
TOP TOP
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Poznań, Polska
od
$123,611
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Elegancki, kaskadowy budynek o nowoczesnej architekturze pomieści jedynie 118 mieszkań, co zapewni kameralność, komfort i wyjątkowy klimat miejsca. W ofercie znajdują się zarówno 25-metrowe studia, jak i przestronne apartamenty do 120 m² z tarasami na najwyższych kondygnacjach i imponującym…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Poznań, Polska
od
$118,950
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Poznań, Polska
od
$127,721
VAT
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Poznań, Polska
od
$116,483
VAT
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Nowoczesny projekt mieszkaniowy - Poznań
Zespół mieszkaniowy Nowoczesny projekt mieszkaniowy - Poznań
Poznań, Polska
od
$155,941
VAT
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 16
Nowoczesny projekt mieszkaniowy powstający w dynamicznie rozwijającej się części Poznania – na Starołęce. Inwestycja obejmuje dwa budynki o nowoczesnej architekturze, które łączą funkcjonalność, estetykę i wygodę codziennego życia. Wyjątkowym atutem projektu jest taras widokowy na dachu,…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Poznań, Polska
od
$113,194
VAT
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
🌿 Nowa inwestycja – mieszkania przy parku | Grunwald, Poznań Nowoczesna inwestycja w sercu Poznania – tu miejskie życie spotyka się z naturą. Bezpośrednie sąsiedztwo nowego, 12-hektarowego parku i 18 pomników przyrody tworzy wyjątkowy klimat. Podwyższony standard: mieszkania od razu w…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Zespół mieszkaniowy Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Zespół mieszkaniowy Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Zespół mieszkaniowy Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Poznań, Polska
od
$106,891
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Nowy etap jednej z najbardziej popularnych inwestycji w Poznaniu! Projekt obejmuje ponad 125 zróżnicowanych mieszkań – od 1 do 5 pokoi, o powierzchniach od 28,73 m² do 76,23 m². Dla mieszkań na parterze zaprojektowano prywatne ogródki o powierzchni od 15,35 m² do 77,05 m², tworzące idealną…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Poznań, Polska
od
$118,178
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Szukasz idealnego miejsca do życia lub inwestycji? Niesamowita okazja czeka na Ciebie u zbiegu ulic Yanickiego i Dombrowskiego w prestiżowej dzielnicy Poznan-Jerzyce. Projekt powstał z troską o komfort mieszkańców, oferując samowystarczalne miasto w mieście, w którym można cieszyć się codzie…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Mieszkanie o jakim marzysz
Apartamentowiec Mieszkanie o jakim marzysz
Apartamentowiec Mieszkanie o jakim marzysz
Apartamentowiec Mieszkanie o jakim marzysz
Apartamentowiec Mieszkanie o jakim marzysz
Poznań, Polska
od
$83,248
Liczba kondygnacji 5
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowe, które są ważne dla budnych. Mieszkania o powiaschniach od 26 do 105 m2. Apartament gminy zbiorczej według struktury:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodycza,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe apartamenty z miejscowo…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Pokaż wszystko Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Poznań, Polska
od
$79,755
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesny kompleks mieszkalny w spokojnej i zielonej części Poznania. Zostanie on uruchomiony w pierwszym kwartale 2024 r. Położony w okolicy ulicy Selawy w okolicy Naramovice, w pobliżu rezerwatu naturalnego Zhuravinec w pobliżu rzeki Varta.Do centrum Poznania tylko 15 minut samochodem, w …
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Poznań, Polska
od
$116,866
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Przedstawiamy ekskluzywny projekt premium w samym centrum Poznania, łączący w sobie wysoką jakość wykonania, zielone otoczenie i eleganckie wnętrza. To świetna okazja dla osób poszukujących luksusowego miejsca do życia, a także dla inwestorów zainteresowanych stabilną inwestycją. Prestiżowa …
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Poznań, Polska
od
$83,846
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Ten prestiżowy kompleks mieszkaniowy oferuje różnorodne apartamenty, idealne zarówno dla osób samotnych, jak i rodzin. Wybieraj spośród funkcjonalnych studiów, apartamentów 2 i 3-pokojowych, a także luksusowych apartamentów z tarasami, które zadowolą nawet najbardziej wymagających nabywców. …
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Na mapie
Realting.com
Udać się