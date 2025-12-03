  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat warszawski zachodni
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w powiat warszawski zachodni, Polska

gmina Stare Babice
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Polska
od
$324,712
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Lipkowski Zakatek to kompleks mieszkalny z 4 dwupoziomowymi budynkami ( 8 domów ), położony 10 minut od Warszawy i graniczący z Parkiem Narodowym Kampinos. Obecnie w sprzedaży - 4 domy, a data zakończenia to czerwiec 2024 r. Oferujemy bezpłatne adaptacje. Nowoczesna architektura, wysok…
Deweloper
Lipkowski Zakatek
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się