Nowe mieszkania w Warszawa, Polska

Zespół mieszkaniowy NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Zespół mieszkaniowy NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Warszawa, Polska
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Termin płatności: 3Q 2026 Ceny: 680,900 zł - 1,100,000 złO INWESTYCJI85 apartamentów zostanie wybudowanych we Włochach. Zaletą jest przede wszystkim lokalizacja. Zbudowany w pobliżu głównej tętnicy Warszawy - alei Jerozolimy, z której można dojść na stację i tylko 15 minut pociągiem do centr…
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Warszawa, Polska
od
$125,918
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Nazwa kompleksu, położonego na warszawskim Rakowie, nawiązuje do szwedzkiego słowa symbolizującego ciszę i harmonię. Te nowe apartamenty w warszawskiej dzielnicy Włochy to inwestycja obejmująca dwa starannie zaprojektowane budynki, trzy- i siedmiopiętrowe, a także wewnętrzny dziedziniec.Prze…
Zespół mieszkaniowy Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Warszawa, Polska
od
$102,108
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Termin realizacji: maj 2024 Ceny: 402 868 zł - 780 570 zł OPIS INWESTYCJI: Niskie domy 3-kondygnacyjne, budynki w technologii modułowej drewnianej, przyjazne dla środowiska i przyjazne mieszkańcom Nowoczesne mieszkania 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe o powierzchni od 25 do ok. 25 tys. 68 m2 Nis…
OneOne
Warszawa, Polska
od
$126,702
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Nowa inwestycja na Pradze Południe! Idealne "na start" Nowoczesny budynek mieszczący 104 mieszkania o zróżnicowanej powierzchni. Inwestycję wyróżnia efektowne wykończenie w odcieniach miedzi, które podkreśla niepowtarzalny charakter inwestycji. Atuty inwestycji: • Budynek mieszkalny …
Dzielnica mieszkaniowa Nowa inwestycja na Woli – Rynek pierwotny
Warszawa, Polska
od
$186,942
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Mieszkania znajdują się w jednej z popularniejszych dzielnic Warszawy – Woli. Nowy etap wchodzi w skład osiedla i liczy w sumie 136 mieszkań o metrażach od 28 m2 do 96 m2. Każde z nich ma balkon, taras, loggię lub ogródek. Dostępne są też mieszkania z dużymi narożnymi zadaszonymi balkonam…
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Warszawa, Polska
od
$163,702
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Data: 4Q 2024 Ceny: 646 100 zł - 1 549 400 zł Nowe mieszkania na sprzedaż na warszawskim Gocławiu to projekt nsMoon Studio. Celem architektów było stworzenie komfortowych i spokojnych warunków życia dla przyszłych mieszkańców inwestycji. Drugą ideą leżącą u podstaw prac koncepcyjny…
Apartamentowiec Nowa inwestycja na Służewcu – Rynek Pierwotny
Warszawa, Polska
od
$205,567
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Na całość osiedla składają się trzy nowoczesne budynki. Na parterze znajdują się mieszkania z ogródkami. Pozostałe mieszkania wyposażone są w przestronne balkony. Zaprojektowaliśmy również dwukondygnacyjny garaż podziemny z systemem czytania tablic rejestracyjnych. Wszystkie budynki wyposażo…
Apartamentowiec Apartamenty klasy premium w samym centrum Warszawy!
Warszawa, Polska
od
$272,901
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty klasy premium w samym centrum Warszawy! Zapraszam do zakupu apartamentów w nowej inwestycji przy jednej z najbardziej prestiżowych ulic Warszawy w pobliżu wieżowca Varso Tower. Nowoczesna inwestycja o ponadczasowej architekturze, składa się z 2 nowoczesnych budynków. Na dach…
