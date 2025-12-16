  1. Realting.com
Nowe mieszkania w województwo lubuskie, Polska

Zielona Góra
1
Zespół mieszkaniowy - Industrial Developments in Poland
Zielona Góra, Polska
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
? Odblokuj ekskluzywne okazje w rozwijającym się korytarzu nieruchomości w zachodniej Polsce! Odkryj niewykorzystany potencjał wzdłuż osi wzrostu, która łączy Zieloną Górę i Berlin. Oferujemy możliwości inwestycji poza rynkiem przeznaczone dla tych, którzy chcą (współ)rozwijać projekty mies…
Deweloper
FredCo
Zostaw prośbę
