  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat poznański
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w powiat poznański, Polska

gmina Kleszczewo
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Kvartiry v prigorode Poznani
Zespół mieszkaniowy Kvartiry v prigorode Poznani
Zespół mieszkaniowy Kvartiry v prigorode Poznani
Zespół mieszkaniowy Kvartiry v prigorode Poznani
Kleszczewo, Polska
od
$59,585
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Kleszczewo Park to inwestycja, która swoją funkcjonalnością i lokalizacją zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających mieszkańców. Budowa kompleksu Kleszczewo Park została podzielona na kilka etapów. Komfort i wygoda: Budynki z windami i pomieszczeniami magazynowymi. Blisk…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Na mapie
Realting.com
Udać się