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Dzielnica mieszkaniowa ZhK Kristall

Timwu, Cypr Północny
od
$141,028
;
5
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ID: 3829
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Lefkoşa District
  • Miasto
    Degirmenlik Akincilar Belediyesi
  • Wioska
    Timwu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023

O kompleksie

Crystal – to nowoczesny kompleks mieszkaniowy oferujący apartamenty i powiązane wille. Położony zaledwie 100 metrów od dobrze wyposażonej plaży, w otoczeniu zapierających dech w piersiach widoków na Morze Śródziemne i góry. Idealne miejsce do spokojnego życia lub po prostu do odpoczynku.
  • Restauracje i bary
  • Salon piękności
  • Poczta
  • Wyroby cukiernicze
  • Automatyczne tankowanie
  • Plac piłkarski
  • Lokalne supermarkety
  • Produkty domowe
  • gotowość kompleksu - etap do grudnia 2023 r.

 

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 39.0
Cena za m², USD 3,708
Cena mieszkania, USD 153,735

Lokalizacja na mapie

Timwu, Cypr Północny

Wideo recenzja dzielnica mieszkaniowa ZhK Kristall

КРИСТАЛЛ Комплекс Северный Кипр

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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