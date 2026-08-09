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Wille nad morzem na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
37
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
6
Spathariko
5
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9 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy unikalny projekt z wspaniałym widokiem na Morze Śródziemne.Willa, która stała …
$744,160
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Willa 4 pokoi w Bogazi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Premium Single- Level Sea View Villa w Boğaz 🌊🏡Wyjątkowa willa architektoniczna położona na …
$1,06M
VAT
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Willa 5 pokojów w Ayios Ilias, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Ayios Ilias, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne 3 + 2 Villa z Garden & Sea View - Hilltop Complex 🌴🌊Stylowa willa 3 + 2 w komple…
$346,420
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 308 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Niewielkiej Odległości od Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele, położony…
$549,151
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Góry i Morze w İskele Boğaz İskele to piękne miasto na Cyprze Północnym,…
$624,105
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Willa 3 pokoi w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny dom z dużym miejscem w Karpaz 🌿☀️W pełni umeblowany dom prywatny jest dostępny na …
$260,304
VAT
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Willa w Patriki, Cypr Północny
Willa
Patriki, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 3
adjacent villa with its pool, apartments of 3 floors (3+1), three bedrooms,   3 san. Uzla. O…
$469,913
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Willa w Yialousa, Cypr Północny
Willa
Yialousa, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
$184,323
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Willa w Patriki, Cypr Północny
Willa
Patriki, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa for 4 hosts, apartments of 2 floors (2+1), two bedrooms, 3 san. Uzla. On the 1st floor…
$315,272
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Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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