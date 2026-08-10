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Wille na sprzedaż w Trikomo, Cypr Północny

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20 obiektów total found
Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: 3 + 1 Willa w La Isla Villas, Północny Cypr Nowoczesny i przestronny willa…
$460,121
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Góry i Morze w İskele Boğaz İskele to piękne miasto na Cyprze Północnym,…
$624,105
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 200 m²
Opis terenu: Oferujemy nowoczesną półwieś w jednym z najbardziej popularnych kompleksów mies…
$854,508
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 435 m²
Liczba kondygnacji 2
Magnolia Rezydencja składa się z 5 willi jednoosobowych, 6 willi jednoosobowych i 36 apartam…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 272 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pobliżu Renomowanych Plaż w İskele Ötüken Północny Cypr jest jednym z najbezpiecznie…
$761,639
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 308 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Niewielkiej Odległości od Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele, położony…
$549,151
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Willa 6 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 564 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Wille w Iskele, Cypr Północny Cypr Północny to spokojny kraj, który znajduje się w …
$877,766
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Willa 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 296 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pobliżu Renomowanych Plaż w İskele Ötüken Północny Cypr jest jednym z najbezpiecznie…
$794,511
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Royal Sun Elite Residence 124; 3 + 1 Villa 🌴Na sprzedaż: przestronna 3 + 1 willa w kompleksi…
$290,608
VAT
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-Storey 3 + 1 Willa w Sea Pearl Residence - tylko 400m od morza 🌊🏡Przytulna willa z trzem…
$383,426
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 42 m²
Opis przedmiotu: Studio Apartament w Royal Life Residence, Cypr Północny Komfortowy i nowoc…
$92,554
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: 2 + 2 Townshouse w Royal Sun Residence, Północny Cypr Komfortowe 2-pokojow…
$210,341
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pobliżu Malowniczych Plaż w Gazimağusa na Cyprze Północnym Gazimağusa to dobrze rozw…
$571,826
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 46 m²
Opis przedmiotu: Studio Apartament w Royal Sun, Północny Cypr Kompaktowe i funkcjonalne stu…
$92,576
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 200 m²
Opis przedmiotu: Przestronne 3 + 1 kamienica na wybrzeżu Morza Śródziemnego z prywatnym ogro…
$243,206
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny narożnik 3 + 1 Willa w Sea Pearl Residence - Blisko basenu i morza 🌊🏡Piękna dwup…
$398,763
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Willa 6 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Willa 5 + 1 z prywatnym basenem 3 minuty od plaży, IskelePrzestronny willa 250 m2 na działce…
$429,540
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Вилла класса люкс. Проект "Four Seasons Life", который предлагает четыре сезона роскошной ж…
$559,113
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
3 + 1 Wille w Magnolii Rezydencja oferuje doskonałą mieszankę luksusu, komfortu i bezpieczeń…
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy 3 + 2 willa z tarasem na dachu w rezydencji Sea Pearl. Koszt willi obejmuje urzą…
$389,719
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