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Wille w górach na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
37
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
6
Spathariko
5
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5 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Góry i Morze w İskele Boğaz İskele to piękne miasto na Cyprze Północnym,…
$624,105
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Willa w Patriki, Cypr Północny
Willa
Patriki, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 3
adjacent villa with its pool, apartments of 3 floors (3+1), three bedrooms,   3 san. Uzla. O…
$469,913
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Willa 4 pokoi w Vokolida, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Vokolida, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 1
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
$362,152
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TekceTekce
Willa w Yialousa, Cypr Północny
Willa
Yialousa, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
$184,323
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Willa w Patriki, Cypr Północny
Willa
Patriki, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa for 4 hosts, apartments of 2 floors (2+1), two bedrooms, 3 san. Uzla. On the 1st floor…
$315,272
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Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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