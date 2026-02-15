Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny

Yialousa
4 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy unikalny projekt z wspaniałym widokiem na Morze Śródziemne.Willa, która stała …
$744,160
Agencja
Land of Dreams Gallery
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Willa 4 pokoi w Yialousa, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Yialousa, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 256 m²
$561,794
Willa w Yialousa, Cypr Północny
Willa
Yialousa, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
$184,323
Willa w Yialousa, Cypr Północny
Willa
Yialousa, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
$174,655
Parametry nieruchomości w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny

