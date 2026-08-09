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Wille na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
37
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
6
Spathariko
5
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44 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Flamoudi, Cypr Północny
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Willa 6 pokojów
Flamoudi, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Pomiędzy górami a morzem. Willa 4 + 2 w pełni umeblowane na Cyprze Północnym - 495.000 €- 16…
$571,355
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 42 m²
Opis przedmiotu: Studio Apartament w Royal Life Residence, Cypr Północny Komfortowy i nowoc…
$92,554
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Nils Ott Real Estates
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Willa 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 435 m²
Liczba kondygnacji 2
Magnolia Rezydencja składa się z 5 willi jednoosobowych, 6 willi jednoosobowych i 36 apartam…
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Gastria, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Gastria, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
4 + 1 Dwupiętrowa willa w Boğaz 124; Tylko 100m do morza 🌊🏡Na sprzedaż: dwupiętrowa willa w …
$382,949
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Willa 4 pokoi w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy unikalny projekt z wspaniałym widokiem na Morze Śródziemne.Willa, która stała …
$744,160
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Agencja
Land of Dreams Gallery
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Royal Sun Elite Residence 124; 3 + 1 Villa 🌴Na sprzedaż: przestronna 3 + 1 willa w kompleksi…
$290,608
VAT
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Willa 5 pokojów w Gastria, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Gastria, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
4 + 1 Dwupiętrowa willa w Boğaz 124; Tylko 100m do morza 🌊🏡Na sprzedaż: dwupiętrowa willa w …
$411,320
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny narożnik 3 + 1 Willa w Sea Pearl Residence - Blisko basenu i morza 🌊🏡Piękna dwup…
$398,763
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pobliżu Malowniczych Plaż w Gazimağusa na Cyprze Północnym Gazimağusa to dobrze rozw…
$571,826
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Willa 4 pokoi w Flamoudi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Flamoudi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Luksusowa willa z 4 sypialniami, widokiem na morze i prywatnym tarasem na dachu 124; Kantara…
$599,639
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Willa 6 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 564 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Wille w Iskele, Cypr Północny Cypr Północny to spokojny kraj, który znajduje się w …
$877,766
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 200 m²
Opis terenu: Oferujemy nowoczesną półwieś w jednym z najbardziej popularnych kompleksów mies…
$854,508
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa 4 pokoi w Bogazi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Premium Single- Level Sea View Villa w Boğaz 🌊🏡Wyjątkowa willa architektoniczna położona na …
$1,06M
VAT
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: 2 + 2 Townshouse w Royal Sun Residence, Północny Cypr Komfortowe 2-pokojow…
$210,341
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa 5 pokojów w Ayios Ilias, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Ayios Ilias, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne 3 + 2 Villa z Garden & Sea View - Hilltop Complex 🌴🌊Stylowa willa 3 + 2 w komple…
$346,420
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-Storey 3 + 1 Willa w Sea Pearl Residence - tylko 400m od morza 🌊🏡Przytulna willa z trzem…
$383,426
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: 3 + 1 Willa w La Isla Villas, Północny Cypr Nowoczesny i przestronny willa…
$460,121
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 46 m²
Opis przedmiotu: Studio Apartament w Royal Sun, Północny Cypr Kompaktowe i funkcjonalne stu…
$92,576
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 296 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pobliżu Renomowanych Plaż w İskele Ötüken Północny Cypr jest jednym z najbezpiecznie…
$794,511
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Willa 4 pokoi w Spathariko, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Spathariko, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
3 + 1 Villa in Eco- Friendly La Isla Villas - Long Beach, Iskele 🌿🌊Nowoczesny 3 + 1 willa w …
$539,463
VAT
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 308 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Niewielkiej Odległości od Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele, położony…
$549,151
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 272 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pobliżu Renomowanych Plaż w İskele Ötüken Północny Cypr jest jednym z najbezpiecznie…
$761,639
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Willa 3 pokoi w Agios Andronikos, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Agios Andronikos, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 120 m²
Willa na północnym Cyprze przyciągnie waszą uwagę!Doskonały kompleks jakości 4 apartamenty, …
$499,699
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Góry i Morze w İskele Boğaz İskele to piękne miasto na Cyprze Północnym,…
$624,105
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Willa 5 pokojów w Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Real estate in Northern Cyprus: luxury villa with a pool and garden in IskeleReal estate in …
$379,771
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Willa 3 pokoi w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny dom z dużym miejscem w Karpaz 🌿☀️W pełni umeblowany dom prywatny jest dostępny na …
$260,304
VAT
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Willa w Bogazi, Cypr Północny
Willa
Bogazi, Cypr Północny
Powierzchnia 33 m²
Opis przedmiotu: Studio Apartament w Abelia Residence, Północny Cypr Nowoczesne i przytulne…
$121,642
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 200 m²
Opis przedmiotu: Przestronne 3 + 1 kamienica na wybrzeżu Morza Śródziemnego z prywatnym ogro…
$243,206
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Patriki, Cypr Północny
Willa
Patriki, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 3
adjacent villa with its pool, apartments of 3 floors (3+1), three bedrooms,   3 san. Uzla. O…
$469,913
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Willa 4 pokoi w Vokolida, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Vokolida, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 1
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
$362,152
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Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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