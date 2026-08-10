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Domy w górach na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Kyrenia
34
Girne Belediyesi
182
Catalkoy Esentepe Belediyesi
89
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
62
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208 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Domy w Stylowym Kompleksie przy Głównej Drodze w Girne na Cyprze Północnym Luksuso…
$911,887
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 377 m²
Wille ze Wspaniałym Widokiem na Morze w Girne na Cyprze Północnym Girne położone jest na pół…
$1,08M
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 294 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Prywatnym Basenem w Kompleksie na Cyprze Północnym w Ozanköy Ozanköy to…
$1,00M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Dom 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Domy w Stylowym Kompleksie przy Głównej Drodze w Girne na Cyprze Północnym Luksuso…
$337,479
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Bliźniak 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bliźniak 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Dwupoziomowe w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Lapta na Cyprze Północnym…
$290,093
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Dom 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Dom 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Domy Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Cypr Półno…
$659,268
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Wolnostojące Wille Blisko Morza w Girne Ozanköy Ozanköy, Girne to jedna z najcich…
$845,114
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Wysokim Potencjałem Dochodów z Wynajmu w Walucie Obcej w Girne Alsancak Wille na spr…
$461,372
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 2
Trzypietrowe Wille w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaż w Girne na Cyprze Północnym Luksus…
$493,846
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Willa 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Domy Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Cypr Półno…
$741,467
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Piętro 1/2
Wolnostojąca Willa z Widokiem na Morze i Basenem w Çatalköy Girne Girne to jedno z najpopula…
$985,855
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Szeregowiec 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Domy Inwestycyjne w Projekcie z Basenem Blisko Morza w Girne na Cyprze Północnym Girne to sł…
$219,846
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille w Pobliżu Pól Golfowych w Girne Karaağaç Region Karaağaç w Girne na Cyprz…
$1,26M
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Panoramicznym Widokiem w Esentepe Girne Girne położone jest na północny…
$1,14M
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Willa 7 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 7 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Wolnostojące Wille Blisko Morza w Girne Ozanköy Ozanköy, Girne to jedna z najcich…
$1,26M
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Willa 7 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 7 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 538 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Morze w Alsancak na Cyprze Północnym Girne to jedno z najbardziej presti…
$1,49M
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Domy Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Cypr Półno…
$741,467
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Basenami w Kompleksie w Karşıyaka, Girne Karşıyaka to region w mieście Girne w Turec…
$564,922
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 308 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Jacuzzi i Podgrzewanymi Basenami Blisko Morza w Ozanköy, Girne Północny Cypr, granic…
$1,57M
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 511 m²
Liczba kondygnacji 2
Nadbrzeżne Wille z Prywatnymi Basenami w Bellapais, Cypr Północny Położone w urokliwej wiosc…
$1,69M
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 353 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Morze w Alsancak na Cyprze Północnym Girne to jedno z najbardziej presti…
$1,16M
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Dom 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Dom 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z Basenem i Widokiem na Morze i Las Sosnowy na Sprzedaż w Girne Karaagaç Girne, gwiazd…
$372,266
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Willa 7 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 7 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 595 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Basenem w Otoczeniu Natury w Zachodniej Części Girne Girne, jedno z najpopularniejsz…
$1,22M
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Willa 6 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 451 m²
Wille ze Wspaniałym Widokiem na Morze w Girne na Cyprze Północnym Girne położone jest na pół…
$1,26M
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Willa 11 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 11 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 11
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Bogatymi Udogodnieniami w Girne Zeytinlik Te elegan…
$3,09M
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Bungalow 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
LA CASALIA - 3 BUNGALOW (2 + 1)DOBROBYT I REZYDENCJA LUKSUROWAEuropa - Twój niemiecki partne…
$620,669
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ISB Global Immobilien
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 345 m²
Piętro 2/2
Wille w Ekskluzywnym Kompleksie z Prywatnymi Basenami w Girne na Cyprze Północnym Region Bel…
$1,14M
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Szeregowiec 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Wysokim Potencjałem Dochodów z Wynajmu w Walucie Obcej w Girne Alsancak Wille na spr…
$305,279
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Willa 8 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 8 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Kamiennymi Łukami i Widokiem na Morze w Lapta, Cypr Północny Ta urokliw…
$1,69M
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Dom 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Dom 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Domy Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Cypr Półno…
$688,827
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Typy nieruchomości w Girne District.

wille
rezydencje
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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