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Bungalow na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Girne Belediyesi
8
Kyrenia
6
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
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16 obiektów total found
Bungalow 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
LA CASALIA - 3 BUNGALOW (2 + 1)DOBROBYT I REZYDENCJA LUKSUROWAEuropa - Twój niemiecki partne…
$620,669
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Bungalow 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Strzeżonym Kompleksie w Prestiżowej Dzielnicy w Girne Girne to portowe miasto położo…
$845,114
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Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Bungalowy 3 + 1 w Mykonos HomesLuksusowy bungalow znajduje się na brzegu morza w Esentepe, w…
$2,00M
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Nowy bungalow z 3 sypialniami nad morzem w Esentepe!Ten prestiżowy kompleks nad morzem oferu…
$1,02M
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Bungalow 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy Oferujące Ekskluzywne Życie w Esentepe, Girne, Cypr Północny Położony w sercu Morza Śró…
$524,653
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Bungalow 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z niezależnym ogrodem i basenem na Cyprze Północnym w Kirenii Esentepe Cypr Północny j…
$783,599
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Bungalow 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Otoczeniu Natury w Esentepe, Cypr Północny Girne, jeden z najbardziej preferowanych …
$904,952
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Bungalow w Vasilia, Cypr Północny
Bungalow
Vasilia, Cypr Północny
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
$150,329
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Bungalow w Karavas, Cypr Północny
Bungalow
Karavas, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
$318,698
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Bungalow w Kazafani, Cypr Północny
Bungalow
Kazafani, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
$174,382
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Bungalow 4 pokoi w Kazafani, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Kazafani, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny 3 + 1 bungalow z remont projektantów w GirnaPrzestronne i stylowe bungalow na pow…
$573,581
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Bungalow w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Bungalow
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
$132,230
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Bungalow 4 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-pokojowa willa 390m2 z prywatnym basenem 400m od morza!🌊 Wyjątkowa okazja, aby…
$571,946
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Bungalow w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
$525,909
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Agencja
Аталанта
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Bungalow w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Bungalow
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
$303,064
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Bungalow w Vasilia, Cypr Północny
Bungalow
Vasilia, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
$162,356
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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