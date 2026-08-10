Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne District
  4. Mieszkania
  5. Rezydencja

Rezydencje na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

;
Girne Belediyesi
11
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
4
Agios Epiktitos
5
Pokaż więcej
Rezydencja Usuwać
Wyczyść
20 obiektów total found
Rezydencja 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 485 m²
Liczba kondygnacji 1
+LA CASALIA - 4 MER DUPLEX VILLA (3 + 1)DOBROBYT I REZYDENCJA LUKSUROWAEuropa - Twój niemiec…
$2,84M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Rezydencja 5 pokojów w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Rezydencja 5 pokojów
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
$541,185
Zostaw prośbę
Rezydencja w Bellapais, Cypr Północny
Rezydencja
Bellapais, Cypr Północny
$12,03M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Rezydencja 4 pokoi w Bellapais, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Bellapais, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
$282,619
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Karavas, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Karavas, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
$288,632
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Vasilia, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Vasilia, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 227 m²
$252,553
Zostaw prośbę
Rezydencja w Trimithi, Cypr Północny
Rezydencja
Trimithi, Cypr Północny
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
$330,724
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
$324,711
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Bellapais, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Bellapais, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
$300,659
Zostaw prośbę
Rezydencja 3 pokoi w Karavas, Cypr Północny
Rezydencja 3 pokoi
Karavas, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
$204,448
Zostaw prośbę
Rezydencja 3 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Rezydencja 3 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
$164,160
Zostaw prośbę
Rezydencja 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Rezydencja 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
$541,185
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Bellapais, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Bellapais, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
$571,251
Zostaw prośbę
Rezydencja w Templos, Cypr Północny
Rezydencja
Templos, Cypr Północny
Liczba kondygnacji 2
Zenith Villas – Luksusowe i Malownicze Życie w Kyrenii, Zeytinlik Wille z tureckim tytułem …
$1,88M
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Vasilia, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Vasilia, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
$871,910
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Bellapais, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Bellapais, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
$300,538
Zostaw prośbę
Rezydencja 3 pokoi w Bellapais, Cypr Północny
Rezydencja 3 pokoi
Bellapais, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
$216,474
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Kazafani, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Kazafani, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
$541,185
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
$1,18M
Zostaw prośbę
Rezydencja 3 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Rezydencja 3 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
$198,435
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się