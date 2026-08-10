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Bliźniaki na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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3 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bliźniak 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Dwupoziomowe w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Lapta na Cyprze Północnym…
$290,093
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Bliźniak 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bliźniak 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Dwupoziomowe w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Lapta na Cyprze Północnym…
$337,479
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Bliźniak 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Bliźniak 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1/2
Luksusowe 2 + 1 Apartamenty w Turtle Bay Village - Północny CyprPrzedstawiamy Państwu luksus…
$129,697
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

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