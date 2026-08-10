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Domy Szeregowe w Girne District, Cypr Północny

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Girne Belediyesi
9
Kyrenia
8
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Szeregowiec Usuwać
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14 obiektów total found
Szeregowiec 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Domy Inwestycyjne w Projekcie z Basenem Blisko Morza w Girne na Cyprze Północnym Girne to sł…
$219,846
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Szeregowiec 3 pokoi w Chartzia, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Chartzia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 159 m²
Piętro 1/3
Oferta ekskluzywna - Townhouse 2 + 1 w trzech piętrach z przednim ogrodem i tarasem na dachu…
$262,900
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Szeregowiec 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Wysokim Potencjałem Dochodów z Wynajmu w Walucie Obcej w Girne Alsancak Wille na spr…
$305,279
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 3 pokoi w Bellapais, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Bellapais, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Modern townhouse with Turkish title in Orchid Kyrenia, Bellapais — an ideal home for a comfo…
$393,096
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Szeregowiec 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupoziomowe Domy na Sprzedaż Blisko Plaży w Karaoğlanoğlu w Girne Domy te znajdują się w dz…
$541,058
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Szeregowiec 3 pokoi w Vasilia, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Vasilia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy, wyjątkowy i gotowy projekt Doskonale położony, zaledwie 300 metrów od morza i przytul…
$233,523
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Szeregowiec 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupoziomowe Domy na Sprzedaż Blisko Plaży w Karaoğlanoğlu w Girne Domy te znajdują się w dz…
$605,912
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Szeregowiec 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Zabudowie Bliźniaczej 100 m od Morza w Girne Girne, jedna z najbardziej pożądanych dz…
$266,157
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Szeregowiec 3 pokoi w Lapithos, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Lapithos, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/2
Townhouse 2 + 1 z ratami do 3 lat!Do Państwa uwagi oferujemy kamienicę w ekskluzywnym projek…
$317,948
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Szeregowiec 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Zabudowie Bliźniaczej 100 m od Morza w Girne Girne, jedna z najbardziej pożądanych dz…
$337,479
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Szeregowiec w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Szeregowiec
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w wiosce Alsancak w rejonie Kyrenii (15 minut jazdy samocho…
$319,955
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Szeregowiec w Lapithos, Cypr Północny
Szeregowiec
Lapithos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
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Szeregowiec w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
The residential complex is located in the village of Alsancak in the Kyrenia area (15 minute…
$319,955
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Szeregowiec 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
$291,844
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

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