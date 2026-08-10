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Domy z basenem na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Kyrenia
34
Girne Belediyesi
182
Catalkoy Esentepe Belediyesi
89
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
62
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35 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Chartzia, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Chartzia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Kupowanie 3 + 1 Willa w Esentepe Sun Valley przyciągnie uwagę!Luksusowa willa w prestiżowym …
$866,145
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Willa 3 pokoi w Chartzia, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Chartzia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 500 m²
🌄 Willa 3 + 1 z działką 500 m2 i tarasem na dachu w dzielnicy Karagach, KyreniaLokalizacja.W…
$251,848
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna i luksusowa willa na sprzedaż wtórną z 5 sypialniami + w pełni umeblowane + basen…
$850,442
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Willa 5 pokojów w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa nad morzem w Çatralköy - Northern LANDIA Wille 🌊🏡Wyłącznie 4-pokojowa willa …
$1,28M
VAT
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Bungalow 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
LA CASALIA - 3 BUNGALOW (2 + 1)DOBROBYT I REZYDENCJA LUKSUROWAEuropa - Twój niemiecki partne…
$620,669
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Willa 8 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 8 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 280 m²
Liczba kondygnacji 2
🌞 Odkryj prawdziwy luksus i komfort na północnej stronie Morza Śródziemnego! 🌞💸6,000.000 GBP…
$7,27M
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Consulting VP Park SRL
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Szeregowiec 3 pokoi w Bellapais, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Bellapais, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Modern townhouse with Turkish title in Orchid Kyrenia, Bellapais — an ideal home for a comfo…
$393,096
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Willa 4 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny luksus nad morzem!   Na wschód od Girne (Kyrenii), w malowniczej okolicy Ba…
$726,266
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Willa 4 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwa Storey 3 + 1 Sea View Villa w Caesar Cliff, Esentepe 🌊🏡Przestronna dwupiętrowa willa z t…
$461,569
VAT
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Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Bungalowy 3 + 1 w Mykonos HomesLuksusowy bungalow znajduje się na brzegu morza w Esentepe, w…
$2,00M
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Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Nowy bungalow z 3 sypialniami nad morzem w Esentepe!Ten prestiżowy kompleks nad morzem oferu…
$1,02M
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Willa 7 pokojów w Kalogreia, Cypr Północny
Willa 7 pokojów
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 400 m²
Północny Cypr nieruchomości: luksusowa willa z panoramicznym widokiem - kupić luksusowe nier…
$2,00M
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Willa 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Modern 3+1 Villas with Private Pool & Sea Views — Esentepe 🌊🏔 Two modern detached villas …
$821,191
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Willa 3 pokoi w Trimithi, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Trimithi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Exclusive 3+1 villa in the mountains with a private pool and panoramic views! We present a u…
$479,711
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Willa w Kazafani, Cypr Północny
Willa
Kazafani, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
$270,472
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Willa 6 pokojów w Bellapais, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Bellapais, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 320 m²
Północny Cypr nieruchomości: luksusowa willa 6 + 3 w Bellapais z panoramicznym widokiem na m…
$1,47M
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Willa 5 pokojów w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny 3 + 1 Willa z prywatnym basenem i morzem Widok - Esentepe 🌊Nowoczesny dom 3 + 1 w…
$924,679
VAT
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Willa 6 pokojów w Orga, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Orga, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Jest to ekskluzywny zbiór luksusowych willi na pierwszej linii nad morzem, stworzony dla tyc…
$2,19M
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REITATW
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Willa w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Willa
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 452 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten luksusowy salon obejmuje ogród i własny duży basen. Willa oferuje panoramiczny widok na …
$2,66M
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Land of Dreams Gallery
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Willa 6 pokojów w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
# 2Lokalizacja - EsentepeEsentepe jest spokojnym obszarem przybrzeżnym między Kyrenią a Iske…
$2,05M
VAT
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Agencja
REITATW
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Willa 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Willa 3 + 1 w Forest Gold & Beach ResortDokumenty własności są gotowe! Przestronny willa 3 +…
$319,807
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Willa 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 2
Frontline 2 + 1 Willa z prywatnym basenem i widokiem na morze - Esentepe, Korineum 🌊Nowoczes…
$567,764
VAT
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Willa 4 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Gotowy 3 + 1 Willa z widokiem na morze - Karpazja nad morzem, Esentepe 🌊Przestronny dwupiętr…
$844,537
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Rezydencja w Bellapais, Cypr Północny
Rezydencja
Bellapais, Cypr Północny
$12,03M
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Rezydencja 4 pokoi w Bellapais, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Bellapais, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
$282,619
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Rezydencja 4 pokoi w Karavas, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Karavas, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
$288,632
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Rezydencja w Trimithi, Cypr Północny
Rezydencja
Trimithi, Cypr Północny
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
$330,724
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Willa 4 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 4
Powierzchnia 280 m²
$774,415
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Rezydencja 3 pokoi w Karavas, Cypr Północny
Rezydencja 3 pokoi
Karavas, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
$204,448
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Rezydencja 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Rezydencja 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
$541,185
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Typy nieruchomości w Girne District.

wille
rezydencje
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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