2-bedroom apartment with a sea view in Porto Budva

Becici, Czarnogóra

od €90,000

Nowy kompleks w Becici, Budva. Apartamenty z jedną sypialnią w różnych rozmiarach i stylach, od 36 do 60 metrów kwadratowych, z opcjami dostępnymi na różnych piętrach oraz z balkonami lub tarasami. Nasze apartamenty są idealne dla każdego, kto szuka luksusowego życia w przystępnej cenie. Ceny zaczynają się już od 90 000, a firma oferuje dużą zniżkę, co stanowi doskonałą okazję do inwestowania w przyszłość. Każdy apartament wyposażony jest w umeblowaną łazienkę i znajduje się w nowej, tętniącej życiem dzielnicy, zaledwie 300 metrów od morza. W pobliżu znajduje się także duży sklep, idealny na wszystkie potrzeby spożywcze, oraz duży miejski plac zabaw w odległości krótkiego spaceru od hotelu. Nasz kompleks jest wciąż w budowie, ale po ukończeniu zaledwie 18 miesięcy jest to idealny czas na inwestycje. Na tym wczesnym etapie budowy obowiązuje specjalna zniżka w wysokości do 13% na nasze apartamenty typu studio. A dzięki parkingom dostępnym w cenach od 15 000 do 20 000 EUR możesz zabezpieczyć swój wymarzony dom w tej doskonałej lokalizacji. Nie przegap okazji do życia w komforcie i stylu w jednym z najbardziej pożądanych obszarów w Becici, Budva. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych dostępnych jednostkach i zaplanować oglądanie.