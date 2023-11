Two-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)

Becici, Czarnogóra

od €153,236

53–68 m² 6

Poddaj się: 2023

Kompleks będzie położony na zboczu Riwiery Budwan, w Becici, w malowniczym ekologicznie czystym miejscu z wyjątkowym krajobrazem miejskim. Oddalenie od miejskiego hałasu, a także obfitość roślinności tworzą atmosferę relaksu i spokoju. Górskie powietrze nie tylko zapewnia przyjemny chłód latem, ale także działa regenerująco na całe ciało. Architekci zaprojektowali budynek tak, aby prawie każde mieszkanie miało widok na morze, góry i miasto. I możesz cieszyć się pięknymi widokami, czerpiąc prawdziwą przyjemność estetyczną. Osobliwością kompleksu jest to, że będzie on położony 10 minut od nasypu Beči, w pobliżu kluczowej infrastruktury i rozrywki. Promenada jest przeznaczona do spacerów i relaksu, a odległość od niej wynosi 7 km. Do starego miasta Budva przy promenadzie 20 minut pieszo. Lotnisko Tivat znajduje się 30 minut jazdy samochodem, lotnisko Podgorica - 1 godzina. Dla mieszkańców kompleksu system SingleUp zostanie zainstalowany na miejscach parkingowych, co pozwala na umieszczenie kilku samochodów na jednym miejscu parkingowym. Basen na dachu zostanie wybudowany do dyspozycji mieszkańców, gdzie mogą opalać się i cieszyć się wspaniałymi widokami na morze, zadaszony parking podziemny na 69 miejsc z pojedynczymi spiżarniami i przytulny dziedziniec z altaną i miejscem na roshtil. Termin dostawy kompleksu upływa w 2023 r.