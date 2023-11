Modern 1-bedroom apartment with Mountain view

Kavac, Czarnogóra

od €173,250

10–10 000 m² 2

Poddaj się: 2022

PROJEKTY BRIEF Piękny kawałek ziemi pod nasz nowy projekt znajduje się w Kavaču, bardzo blisko naszej pierwszej luksusowej rezydencji Tivat Heights. Teren ma prawie 10.000 metrów kwadratowych i pomieści 20 małych domów. Jedna trzecia ziemi to gaj oliwny, a druga 2/3 to starożytny las sosnowy oferujący 2 różne atmosfery. Wybraliśmy bardzo fajną fabułę do rozwoju, zaledwie 5 kilometrów od Tivat. Zobacz broszurę projektu Mój Tiny House został zaprojektowany zgodnie z wysokimi standardami z dobrą izolacją termiczną, dużymi oknami z podwójnymi szybami. Do dyspozycji Gości jest w pełni wyposażona łazienka z ogrzewaniem podłogowym i wszystkimi wykończeniami wnętrz ( materiał podłogowy, renderowanie ścian, oprawy oświetleniowe ), klimatyzacja / system grzewczy, internet Dwa modele “ My Tiny House ” Model 50 50m ² Domek Tiny ( 1 lub 2 sypialnie ) 300m ² grunt W pełni zurbanizowana i zagospodarowana działka 1 lub 2 sypialnie Tiny House 50m ² Model 75 75m ² Domek Tiny ( 2 lub 3 sypialnie ) 300m ² grunt W pełni zurbanizowana i zagospodarowana działka 2 lub 3 sypialnie Tiny House 75m ² POŁĄCZENIE OGRODY I PRZESTRZEŃ PARKOWANIA Kavač to spokojna dzielnica mieszkaniowa między Kotor & Tivat, z widokiem na Zatokę Kotorską, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mniej niż 10 minut jazdy samochodem do wszystkich sklepów, obiektów, przystani, restauracji, międzynarodowego lotniska Tivat. Blisko Starego Miasta w Kotorze ( 5 km ), Tivat i Porto Czarnogóra ( 6 km ), Plaża z niebieską flagą Kalardovo ( 5 km ) 11 km ( 20 km ) 20 km ŻYCIE NISKIEGO KOSZTU Koszt życia2 w Czarnogórze ( żywność i czynsz ) jest o 65% niższy niż w Londynie, 64% niż w Chicago, 62% niż w Paryżu, 58% niższy niż w Toronto, 47% niż w Wiedniu. System niskiego opodatkowania jest bardzo korzystny dla lokalnych firm i istnieje równe traktowanie inwestorów zagranicznych i krajowych. ZDROWE ŻYCIE DLA LEPSZEGO ZDROWIA Dobre i ekologiczne zaopatrzenie w żywność. Czarnogóra produkuje lokalnie dużo żywności ekologicznej dzięki żyznej ziemi i sprzyjającemu klimatowi. W całym kraju istnieją setki źródeł wody, do których można napełnić butelki, aby cieszyć się czystą wodą. Świetna jakość powietrza, brak zanieczyszczenia powietrza