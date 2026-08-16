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Penthouse na Sprzedaż w Austria

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Wiedeń
7
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9 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Lechnerschaft, Austria
Penthouse 3 pokoi
Lechnerschaft, Austria
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2/1
Opis: Ten ekskluzywny apartament jest na sprzedaż w doskonałej lokalizacji Millstatt. Zapie…
$1,15M
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Penthouse 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Penthouse 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Penthausamvsamentreventes! W pobliżu Avorozokurg! Luksusowe Penthussbassin, Fitness Studio,…
$9,02M
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Penthouse 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Penthouse 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 8/8
360° panoramiczny penthouse w dzielnicy ambasad z podziemnym parkingiem i studiem fitness. P…
$2,69M
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Penthouse 5 pokojów w Wiedeń, Austria
Penthouse 5 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Piętro 5/5
Stylowy dwupoziomowy penthouse z dużym tarasem na dachu w 1. dzielnicy. Powierzchnia mieszk…
$4,28M
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Penthouse 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Penthouse 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Niesamowity penthouse w sercu Wiedeń z widokiem na ratusz. Duży taras 96m2 oferuje wspaniały…
$6,71M
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Penthouse w Scheifling, Austria
Penthouse
Scheifling, Austria
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
This representative lifestyle penthouse apartment in a completely renovated and expanded res…
$771,600
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TekceTekce
Penthouse 7 pokojów w Wiedeń, Austria
Penthouse 7 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 7
Powierzchnia 300 m²
Piętro 2/2
Witamy w tej wspaniałej maisonette w sercu 3. dzielnicy. Ten wyjątkowy obiekt z 360- stopnio…
$3,83M
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Penthouse 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Penthouse 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 303 m²
Piętro 4/4
Nowy ekskluzywny penthouse z tarasem na dachu z widokiem na panoramę i basenem, 19. dzielnic…
$2,58M
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Penthouse 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Penthouse 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Superadres w Wiedniu w wysoce prestiżowej 19 dzielnicy!Nowa nowoczesna rezydencja z basenem …
$2,63M
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Parametry nieruchomości w Austria

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
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