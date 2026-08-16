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Mieszkania na sprzedaż w Austria

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172 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
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Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
OpisTen condominium ma około 50 m2, składa się z 2 pokoi oraz pomieszczeń dodatkowych i piwn…
$404,001
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 6
Bardzo cichy, słoneczny, bez barier, klimatyzowany, niskoenergetyczny - kondominium z konser…
$1,02M
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Mieszkanie 5 pokojów w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 5 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 1
Niedaleko VotivkircheTa imponująca zabytkowa nieruchomość, położona obok pierwszej dzielnicy…
$3,10M
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Brigittenau, zaraz obok Augarten, linia tramwajowa 5 przed drzwiamiOdnowione mieszkanie w Ho…
$439,622
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
W pobliżu VotivkircheRepresentative stary budynek rezydencji w pobliżu 1. dzielnicy - 289 m2…
$4,35M
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Penthouse 3 pokoi w Lechnerschaft, Austria
Penthouse 3 pokoi
Lechnerschaft, Austria
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2/1
Opis: Ten ekskluzywny apartament jest na sprzedaż w doskonałej lokalizacji Millstatt. Zapie…
$1,15M
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Piętro -2
Apartament znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej w 13. District of Hietzing, w pobliżu…
$335,501
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Mieszkanie 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 4/6
Mexikoplatz, Vorgartenstraße, obok UNO- City i Prater Park.Penthouse maisonette z klimatyzac…
$1,21M
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Park Turkenschain Petzleinsdorf Przewodniczący Castle Park * AKH Wiedeń * Weeringer Straße *…
$2,49M
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Piętro 1
ottakringNowoczesny apartament dwupokojowy w nowym budynku z balkonem i prywatnym ogrodem T…
$370,208
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Mieszkanie 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Apartament znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Wiednia - w Weiburgasse…
$5,77M
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Piętro 4
Apartament znajduje się w Körösiestraße w popularnej dzielnicy Geidorf. Lokalizacja ta oferu…
$179,700
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Mieszkanie 2 pokoi w Schrocken, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Schrocken, Austria
Pokoje 2
Liczba kondygnacji 7
Space LechApartament A0- 14 Orientacja: Północny Wschód Apartament dla inwestorów w Alpach…
$1,01M
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Mieszkanie 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Apartament znajduje się w najlepszej okolicy w Beatricgasse w trzeciej dzielnicy Wiednia. Ce…
$3,46M
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 582 m²
Top- Odnowiony stary apartament z Sunny Garden w Ottakring W wysokim gruncie nowo odnowione…
$345,865
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Mieszkanie w Bad Sauerbrunn, Austria
Mieszkanie
Bad Sauerbrunn, Austria
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 770 m²
Bad Sauerbrunn jest tradycyjnym kurortem znanym ze swoich leczniczych źródeł i działalności,…
$1,73M
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Mieszkanie 9 pokojów w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 9 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 401 m²
Liczba kondygnacji 4
Doskonała dostępność transportu: 2 minuty spacerem do stacji Unter Sankt Veit, U4. Opracowan…
$3,46M
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Mieszkanie 6 pokojów w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 6 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 1
Mieszkanie jest wliczone w19.BezirkDöbling, direktander DonauundnahedemWienerwald, był ideal…
$2,66M
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Piętro -1/4
Apartament znajduje się w doskonałej lokalizacji w samym sercu Döbling. Döblinger Hauptstraß…
$517,758
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 3
Zapraszamy do mieszkania, który łączy wszystko, co życie w Wiedniu jest cenione: urok histor…
$726,972
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Mieszkanie w Wiedeń, Austria
Mieszkanie
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$728,170
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Mieszkanie w Austria
Mieszkanie
Austria
W bezpośrednim sąsiedztwie Neustift am Valde można cieszyć się przyrodą, podczas gdy wszystk…
$2,14M
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Mieszkanie w Graz, Austria
Mieszkanie
Graz, Austria
Powierzchnia 131 m²
Dzielnica biznesowa znajduje się w ruchliwej lokalizacji w Gries, Graz. Dzięki wysokiej częs…
$138,376
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Mieszkanie 5 pokojów w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 5 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 222 m²
Piętro 1
GrinzingSłoneczny apartament z ogrodem i prywatnym basenem w centrum Grinzing! Ten piękny i …
$2,20M
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Bardzo dobra lokalizacja z szybkim połączeniem z U6 Erlaaer Straße. Sklepy, infrastruktura i…
$485,898
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Mieszkanie w Oberwaltersdorf, Austria
Mieszkanie
Oberwaltersdorf, Austria
Powierzchnia 70 m²
Miejsce, w którym elegancja spotyka radość życia - i każdy dzień czuje się jak święto. Zaled…
$673,891
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Mieszkanie w Wiedeń, Austria
Mieszkanie
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 1 904 m²
U3, WestbahnhofDieImmobilieisteinEckzinshausausderJahrhundertwende.DieStraßenfassadebeeindru…
$14,88M
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Mieszkanie w Wiedeń, Austria
Mieszkanie
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 403 m²
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$2,88M
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 652 m²
Ten pierwszy-klasy odnowiony i w pełni zmodernizowany apartament podłogowy znajduje się w po…
$896,472
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/6
Nowy, ekskluzywny projekt realizowany jest pomiędzy Szpitalem Głównym Uniwersytetu Wiedeński…
$808,887
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Typy nieruchomości w Austria.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Austria

z garażem
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z Taras
z Widok na góry
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