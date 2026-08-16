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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Austria

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Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
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3 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 1 552 m² w Steyr, Austria
Nieruchomości inwestycyjne 1 552 m²
Steyr, Austria
Powierzchnia 1 552 m²
Obiekt inwestycyjny TOP - dom oprocentowania jest w 100% wynajęty, bez pustki - najlepsza lo…
$694,043
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Nieruchomości inwestycyjne 215 m² w Wiedeń, Austria
Nieruchomości inwestycyjne 215 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 215 m²
Po dziesięcioleciach posiadania rodziny, ten wielorodzinny dom w potrzebie renowacji jest sp…
$580,659
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Historic Villa w Bad Voslau, Austria
Historic Villa
Bad Voslau, Austria
Centrum - Zamek VöslauVilla Pazelt w Bad Vöslau Historyczny styl, wygodne życie w Villa Paze…
$2,83M
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