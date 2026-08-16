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Domy na sprzedaż w Austria

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53 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
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Dom 5 pokojów
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj rzadką okazję w jednym z najpiękniejszych regionów południowej Karyntii. Haus / Villa…
$681,812
VAT
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Dom 7 pokojów w Krems an der Donau, Austria
Dom 7 pokojów
Krems an der Donau, Austria
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Historyczne stare miasto znajduje się w odległości spaceru, bardzo dobre połączenia transpor…
$1,73M
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Dom 4 pokoi w Paudorf, Austria
Dom 4 pokoi
Paudorf, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 532 m²
Opis Ten słoneczny i rodzinny nowy projekt budowlany znajduje się w najwyższej lokalizacji w…
$577,212
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa 5 pokojów w Oberwaltersdorf, Austria
Willa 5 pokojów
Oberwaltersdorf, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 437 m²
Liczba kondygnacji 2
FontanaGolfClub (FONTANA)Luksusowa willa z dużym tarasem i garażem w FontanaGolfClub!!!! Osz…
$4,60M
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Willa 5 pokojów w Wiedeń, Austria
Willa 5 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów mieszkalnych 13. dzielnicy w…
$1,72M
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Dom 7 pokojów w Giesshubl, Austria
Dom 7 pokojów
Giesshubl, Austria
Pokoje 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 046 m²
Ten wyjątkowy dom położony jest na wzniesionej pozycji w cichej i spokojnej lokalizacji w Gi…
$4,97M
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Weidlingbach, Austria
Dom 4 pokoi
Weidlingbach, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 802 m²
Witamy w Weidlingbach, jednym z najbardziej wysuniętych obszarów mieszkalnych w idyllicznym …
$913,951
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Dom 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Dom 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
$924,363
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Dom 4 pokoi w Paudorf, Austria
Dom 4 pokoi
Paudorf, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 682 m²
Opis Ten słoneczny i rodzinny nowy projekt budowlany znajduje się w najwyższej lokalizacji w…
$519,375
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Dom 6 pokojów w Markgrafneusiedl, Austria
Dom 6 pokojów
Markgrafneusiedl, Austria
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 430 m²
📍 Osiedlenie Baumgarten, 2282 Markgrafneusiedl Osiedle Baumgarten znajduje się w gminie Mark…
$2,65M
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Dom 5 pokojów w Spitz, Austria
Dom 5 pokojów
Spitz, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 692 m²
Zanurz się w ponadczasowy urok tego wspaniałego wiejskiego domu w jednym z najbardziej wysun…
$426,836
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Willa 8 pokojów w Hinterbruhl, Austria
Willa 8 pokojów
Hinterbruhl, Austria
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 4
Ulice GaadneraEkstra willa z prywatną windą w domu, basen i widok na tereny zielone - pierws…
$2,76M
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Dom 4 pokoi w Paudorf, Austria
Dom 4 pokoi
Paudorf, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 042 m²
Description This sunny and family-friendly new construction project is located in a top loca…
$403,702
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Dom 5 pokojów w Gneixendorf, Austria
Dom 5 pokojów
Gneixendorf, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 492 m²
Na sprzedaż nieruchomość ta znajduje się w malowniczym centrum Gneixendorf (Krems). Szczegól…
$276,460
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Willa 9 pokojów w Oberwaltersdorf, Austria
Willa 9 pokojów
Oberwaltersdorf, Austria
Pokoje 9
Powierzchnia 325 m²
Zaledwie 25 minut od Wiednia można cieszyć się doskonałą kombinacją pokoju, przyrody i luksu…
$4,07M
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Dom 8 pokojów w Wiedeń, Austria
Dom 8 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 3 652 m²
Zapraszamy do nowego domu w samym sercu 1190 Wiednia - dzielnicy, która zachwyca nie tylko m…
$4,51M
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Dom 5 pokojów w Weidlingbach, Austria
Dom 5 pokojów
Weidlingbach, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 062 m²
Witamy w Weidlingbach, jednym z najbardziej wysuniętych obszarów mieszkalnych w idyllicznym …
$1,03M
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Willa w Engerwitzdorf, Austria
Willa
Engerwitzdorf, Austria
Powierzchnia 400 m²
Opis terenu: Na sprzedaż jest dzia? ka z istniejącym domem mieszkalnym wymagaj? cym remontu…
$695,847
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Dom w Seiersberg Pirka, Austria
Dom
Seiersberg Pirka, Austria
Inwestorzy obserwowani! Atrakcyjny pakiet apartamentowy w Graz Dobrze połączone w Seiersber…
$2,19M
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Dom drewniany w stylu górskim 15 pokojów w Notsch, Austria
Dom drewniany w stylu górskim 15 pokojów
Notsch, Austria
Pokoje 15
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 14 800 m²
Liczba kondygnacji 4
Chalet Le Dorf - ekskluzywny dom alpejski w samym sercu Karyntii (Austria)W doskonałej lokal…
Cena na zgłoszenie
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Dom 7 pokojów w Maria Enzersdorf, Austria
Dom 7 pokojów
Maria Enzersdorf, Austria
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
Maria Enzersdorf to przedmieścia z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Willa znajduje s…
$2,29M
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Dom 5 pokojów w Wienersdorf, Austria
Dom 5 pokojów
Wienersdorf, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Cichy, zielony obszar mieszkalny z bardzo dobrymi połączeniami. Tylko około 25 minut do Wied…
$785,535
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Dom 6 pokojów w Oberwaltersdorf, Austria
Dom 6 pokojów
Oberwaltersdorf, Austria
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
Liczba kondygnacji 3
Fonita Na powierzchni 1280 m2 znajduje się odkryty basen, plac zabaw, grill i ogromny ogród.…
$3,81M
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Dom w Seiersberg Pirka, Austria
Dom
Seiersberg Pirka, Austria
Inwestorzy strzeżcie się! Atrakcyjny pakiet apartamentowy w Graz Dobrze połączone w Seiersb…
$1,15M
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Dom 5 pokojów w Pressbaum, Austria
Dom 5 pokojów
Pressbaum, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 502 m²
Duży murowany dom masowy z w pełni rozwiniętym dachem biodrowym jest na sprzedaż. W zakupie …
$807,403
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Dom 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Dom 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Nowy projekt budowlany w pobliżu U1 OberlaaElegancki dwupoziomowy dom z prywatnym ogrodem i …
$603,121
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Dom 4 pokoi w Paudorf, Austria
Dom 4 pokoi
Paudorf, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 042 m²
Opis Ten słoneczny i rodzinny nowy projekt budowlany znajduje się w najwyższej lokalizacji w…
$403,702
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Willa w Baden, Austria
Willa
Baden, Austria
Powierzchnia 429 m²
Ta wybitna willa, wybudowana w latach 2003-2004 zgodnie z najwyższymi standardami jakości, z…
$3,41M
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Dom 7 pokojów w Wiedeń, Austria
Dom 7 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Wall StreetSpecjalność Nowego Roku: 6- pokój housein1140WienzueinemunschlagbarenPrize! The H…
$924,363
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Willa w Wiedeń, Austria
Willa
Wiedeń, Austria
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 468 m²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18M
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Typy nieruchomości w Austria.

wille

Parametry nieruchomości w Austria

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