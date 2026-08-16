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Wille na sprzedaż w Austria

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12 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Oberwaltersdorf, Austria
Willa 5 pokojów
Oberwaltersdorf, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 437 m²
Liczba kondygnacji 2
FontanaGolfClub (FONTANA)Luksusowa willa z dużym tarasem i garażem w FontanaGolfClub!!!! Osz…
$4,60M
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Willa 5 pokojów w Wiedeń, Austria
Willa 5 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów mieszkalnych 13. dzielnicy w…
$1,72M
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Willa 8 pokojów w Hinterbruhl, Austria
Willa 8 pokojów
Hinterbruhl, Austria
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 4
Ulice GaadneraEkstra willa z prywatną windą w domu, basen i widok na tereny zielone - pierws…
$2,76M
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Willa 9 pokojów w Oberwaltersdorf, Austria
Willa 9 pokojów
Oberwaltersdorf, Austria
Pokoje 9
Powierzchnia 325 m²
Zaledwie 25 minut od Wiednia można cieszyć się doskonałą kombinacją pokoju, przyrody i luksu…
$4,07M
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Willa w Engerwitzdorf, Austria
Willa
Engerwitzdorf, Austria
Powierzchnia 400 m²
Opis terenu: Na sprzedaż jest dzia? ka z istniejącym domem mieszkalnym wymagaj? cym remontu…
$695,847
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Willa w Baden, Austria
Willa
Baden, Austria
Powierzchnia 429 m²
Ta wybitna willa, wybudowana w latach 2003-2004 zgodnie z najwyższymi standardami jakości, z…
$3,41M
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TekceTekce
Willa w Wiedeń, Austria
Willa
Wiedeń, Austria
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 468 m²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18M
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Willa 7 pokojów w Kierling, Austria
Willa 7 pokojów
Kierling, Austria
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 3
Unique new modern villa with swimming pool in Klosterneuburg near Vienna!   This modern …
$4,64M
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Willa 25 pokojów w Ufer, Austria
Willa 25 pokojów
Ufer, Austria
Pokoje 25
Powierzchnia 800 m²
Historic VillaThe magnificent villa, built in 1902, embodies the timeless elegance and splen…
$2,03M
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Willa 6 pokojów w Oberwaltersdorf, Austria
Willa 6 pokojów
Oberwaltersdorf, Austria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luxurious family villa with a pool in the centre of the elite village of Fontana. Gated con…
$3,72M
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Willa 8 pokojów w Bezirk Vocklabruck, Austria
Willa 8 pokojów
Bezirk Vocklabruck, Austria
Pokoje 8
Powierzchnia 250 m²
This wonderful villa, a historic gem and former summer residence of the famous opera singer,…
$3,23M
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Willa 4 pokoi w Kierling, Austria
Willa 4 pokoi
Kierling, Austria
Pokoje 4
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Exclusive Living on the Ölberg in Klosterneuburg Ten malowniczy obiekt na popularnym Ölberg…
$1,14M
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Parametry nieruchomości w Austria

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