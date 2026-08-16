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Działki na sprzedaż w Austria

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13 obiektów total found
Działka w Oberwaltersdorf, Austria
Działka
Oberwaltersdorf, Austria
Powierzchnia 900 m²
FONTANA - ekskluzywny teren prywatny w parku golfowym niedaleko Wiednia W prestiżowym kompl…
$1,70M
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Działka w Kierling, Austria
Działka
Kierling, Austria
Powierzchnia 717 m²
Opis ogólny: Typ własności: Grunty mieszkaniowe Powierzchnia działki: 717 m ² Zastosowanie:…
$1,39M
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Działka w Steinberg Dorfl, Austria
Działka
Steinberg Dorfl, Austria
Powierzchnia 9 742 m²
Sunny building fact in a dreamlike holiday resort a hour from Vienna - czyste poczucie wypoc…
$91,382
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Działka w Pressbaum, Austria
Działka
Pressbaum, Austria
Powierzchnia 826 932 m²
W dużej mierze płaska działka gruntu na budowę EF lub częściowo oddzielony dom jest na sprze…
$260,266
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Działka w ParndorfPandrof, Austria
Działka
ParndorfPandrof, Austria
Powierzchnia 870 m²
Miejsce, gdzie pokój, natura i jakość życia łączą się w harmonii. To unikalne miejsce na sam…
$685,886
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Działka w Wiedeń, Austria
Działka
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 9 742 m²
Sonniger Baugrund w fantastycznej osadzie wakacje godzinę od Wiednia - czyste uczucie wakacj…
$91,382
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Działka w Engerwitzdorf, Austria
Działka
Engerwitzdorf, Austria
Powierzchnia 1 540 m²
Opis terenu: Na sprzedaż jest dzia? ka z istniejącym domem mieszkalnym wymagaj? cym remontu…
$695,847
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Działka w Pressbaum, Austria
Działka
Pressbaum, Austria
Powierzchnia 825 272 m²
W dużej mierze płaska dzia ³ ka nieznacznie terraced ± na wschód dla budowy EF lub pólnocny …
$253,326
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Działka w Wiedeń, Austria
Działka
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 636 m²
Oferowana nieruchomość zostanie sprzedana na aukcji w ramach sądowej procedury przetargowej …
$417,899
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Działka w Weidlingbach, Austria
Działka
Weidlingbach, Austria
Powierzchnia 13 302 m²
Witamy w Weidlingbach, jednym z najbardziej wysuniętych obszarów mieszkalnych w idyllicznym …
$144,592
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Działka w Dellach, Austria
Działka
Dellach, Austria
Pokoje 39
Powierzchnia 7 013 m²
Uwaga Inwestorzy i Operatorzy hotelu!Z przyjemnością zaprezentujemy wyjątkową okazję inwesty…
Cena na zgłoszenie
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Działka w Salzburg, Austria
Działka
Salzburg, Austria
Pokoje 20285
Całkowita powierzchnia wszystkich działek: ok. 25.508m2Osiągnięta powierzchnia użytkowa ok. …
$6,83M
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Działka w Wiedeń, Austria
Działka
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 2 976 m²
Na sprzedaż jest działki ok. 2.976 m2 z projektem domu jednorodzinnego w stylu angielskim. …
$1,51M
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