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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Austria

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73 obiekty total found
Hotel 3 000 m² w Graz, Austria
Hotel 3 000 m²
Graz, Austria
Pokoje 50
Powierzchnia 3 000 m²
W celu zachowania poufności opublikowana lokalizacja nie odpowiada faktycznej lokalizacji ni…
$4,38M
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Hotel 700 m² w Kremsbrucke, Austria
Hotel 700 m²
Kremsbrucke, Austria
Pokoje 18
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Na wysokości 1,530msee, bezpośrednie van windy do ćwiczeń, BabyliftenundDe- kischlegen, ofer…
$1,26M
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Hotel 8 100 m² w Wiedeń, Austria
Hotel 8 100 m²
Wiedeń, Austria
Pokoje 150
Powierzchnia 8 100 m²
Hotel z firmą zarządzającą z długą umową najmu z centralną lokalizacją w Wiedniu. Cena:…
$40,34M
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Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area! w Katschberg, Austria
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area!
Katschberg, Austria
Powierzchnia 4 900 m²
Liczba kondygnacji 5
Idealny 4 * * * * hotel w KatSCHBERGHÖHE - z bieżącą modernizacją i aktualizacją.t jest unik…
$9,40M
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Dochodowa nieruchomość 686 m² w Obertraun, Austria
Dochodowa nieruchomość 686 m²
Obertraun, Austria
Powierzchnia 686 m²
Liczba kondygnacji 5
The residential building is located in the pedestrian zone of the old town of Oberhausen and…
$1,05M
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Nieruchomości komercyjne 73 m² w Bogenneusiedl, Austria
Nieruchomości komercyjne 73 m²
Bogenneusiedl, Austria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom znajduje się w pobliżu Mistelbach i Wolkersdorf w Weinviertel.! Dobry dom w Boggenneusie…
$208,242
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TekceTekce
Hotel 1 200 m² w Bad Loipersdorf, Austria
Hotel 1 200 m²
Bad Loipersdorf, Austria
Pokoje 20
Powierzchnia 1 200 m²
RaumFürstenfeld, naheThermeLoipersdorfNiemniej jednak nie ma wątpliwości co do braku informa…
Cena na zgłoszenie
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Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area! w Katschberg, Austria
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area!
Katschberg, Austria
Powierzchnia 3 600 m²
Liczba kondygnacji 6
Doskonale. 4 * * * * hotel superior narciarski w regionie KATSCHBERGHÖHE.Ten fantastyczny ho…
$18,80M
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Pomieszczenie biurowe 279 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 279 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 279 m²
Piętro 1
TaliastraßeTen reprezentant w dobrze utrzymanym starym budynku od ok. 1899 oferuje atrakcyjn…
$967,943
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Nieruchomości komercyjne w Wiedeń, Austria
Nieruchomości komercyjne
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Piętro 1
300-letni budynek znajduje się w wyjątkowej lokalizacji pomiędzy Wienerwaldem u podnóża Kahl…
$1,85M
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Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See w Zell am See, Austria
Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See
Zell am See, Austria
Powierzchnia 9 000 m²
Liczba kondygnacji 6
Unikalna okazja - super popularna Zell am Zobacz oferty 245- pokoje kurort na sprzedaż!Istni…
$27,03M
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4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen! w Arzl im Pitztal, Austria
4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen!
Arzl im Pitztal, Austria
Pokoje 33
Powierzchnia 2 661 m²
Liczba kondygnacji 4
Czterogwiazdkowy hotel na sprzedaż w Arzl im Pitztal, Austria!Zaledwie kilka km od Zugspitze…
$3,41M
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Sklep 1 000 m² w Himmelberg, Austria
Sklep 1 000 m²
Himmelberg, Austria
Powierzchnia 1 000 m²
Oferujemy na sprzedaż pracującą restaurację w popularnej i bardzo odwiedzanej części miasta.…
$889,238
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Pomieszczenie biurowe 36 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 36 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$254,281
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Hotel 2 650 m² w Krimml, Austria
Hotel 2 650 m²
Krimml, Austria
Pokoje 37
Powierzchnia 2 650 m²
Zillertel Arena Krimmler Falls Park Narodowy Wysokie Wieże innsbruck salzburgRzadkie możliwo…
$2,66M
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Hotel 2 309 m² w Imst, Austria
Hotel 2 309 m²
Imst, Austria
Pokoje 35
Powierzchnia 2 309 m²
TyrolNa sprzedaż jest wyjątkowy zabytkowy klejnot nieruchomości w sercu Tyrolu. Tradycyjny S…
Cena na zgłoszenie
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Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price! w Natters, Austria
Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price!
Natters, Austria
Powierzchnia 1 075 m²
Liczba kondygnacji 4
Niesamowite 3 * * * region narciarski w dzielnicy Innsbruck!Hotel oferuje 23 pokoje o łączne…
$3,76M
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Hotel 2 000 m² w Donnerskirchen, Austria
Hotel 2 000 m²
Donnerskirchen, Austria
Pokoje 46
Powierzchnia 2 000 m²
Piętro 2
North Burgenland, Amrandeneusiedlersee Lokalizacja: Amrandeneusiedlersee5gehmdorfzumdorfzen…
$2,31M
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Hotel 3 592 m² w Wiedeń, Austria
Hotel 3 592 m²
Wiedeń, Austria
Pokoje 35
Powierzchnia 3 592 m²
Piętro -2/4
14. Penzing okręgowyNest Natur Hostel znajduje się w 14. dzielnicy Penzing, tuż przy Josef- …
$18,45M
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Hotel 2 500 m² w Innsbruck, Austria
Hotel 2 500 m²
Innsbruck, Austria
Pokoje 40
Powierzchnia 2 500 m²
Tirol, Austria - ustalony cel alpejski przez cały rok. Wskazany kod pocztowy jest wykorzysty…
$6,80M
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Pomieszczenie biurowe 403 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 403 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 403 m²
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$2,88M
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4**** hotel of great investment potential, Katchberg area! w Katschberg, Austria
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area!
Katschberg, Austria
Powierzchnia 4 900 m²
Liczba kondygnacji 5
Wielki renomowany hotel w regionie Katschberghohe z potencjałem inwestycyjnym / rozwojowym!O…
$10,58M
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Pomieszczenie biurowe 110 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 110 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 110 m²
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$773,247
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Pomieszczenie biurowe 103 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 103 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$716,611
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Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4**** w Maurach, Austria
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4****
Maurach, Austria
Powierzchnia 1 664 m²
Liczba kondygnacji 5
4 * * * * hotel butikowy w Achensee Valley niedaleko od Maurach.Hotel jest zbudowany w 2018 …
$13,51M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 552 m² w Steyr, Austria
Nieruchomości inwestycyjne 1 552 m²
Steyr, Austria
Powierzchnia 1 552 m²
Obiekt inwestycyjny TOP - dom oprocentowania jest w 100% wynajęty, bez pustki - najlepsza lo…
$694,043
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Nieruchomości inwestycyjne 215 m² w Wiedeń, Austria
Nieruchomości inwestycyjne 215 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 215 m²
Po dziesięcioleciach posiadania rodziny, ten wielorodzinny dom w potrzebie renowacji jest sp…
$580,659
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Apartment house w Wiedeń, Austria
Apartment house
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 1 900 m²
Omawiana nieruchomość to kamienica z przełomu stulecia. Uliczna fasada zachwyca bogatym arty…
$15,09M
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Hotel 2 849 m² w Raabs an der Thaya, Austria
Hotel 2 849 m²
Raabs an der Thaya, Austria
Pokoje 39
Powierzchnia 2 849 m²
Liczba kondygnacji 3
Raabsander Thaya,DasHotelliegtdirektanderFlußThaya, umgebenvondensanftenHügelnundderunberühr…
Cena na zgłoszenie
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Sklep w Wiedeń, Austria
Sklep
Wiedeń, Austria
Najemcy: na życzeniePowierzchnia użytkowa: około 200.0 m2Dochód z wynajmu (netto) rocznie: 5…
$1,16M
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Typy nieruchomości w Austria.

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