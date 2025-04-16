  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Becici
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Becici, Czarnogóra
od
$109,146
;
3
ID: 28392
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Becici

O kompleksie

Przeniesienie
Nova zgrada u Rafailovićima – moderan život nadomak moraU mirnom dijelu Rafailovića, na odličnoj lokaciji koja pruža i privatnost i blizinu obale, u toku je izgradnja savremenog stambenog objekta sa prostranim terasama i panoramskim pogledom na more.Investicija sa karakterom – mir, pogled i kvalitet gradnje u jednom!• Površina: 26,63 m²• Bez pogleda• Cijena: 3.500 €/m²

Lokalizacja na mapie

Becici, Czarnogóra
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Czarnogóra
od
$109,146
