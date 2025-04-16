Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Izdaje se jednosoban stan sa garažom – Stari Aerodrom, zgrada Venture – 550 € mjesečno U ponudi za izdavanje je potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan sa garažnim mjestom, smješten u kvalitetnoj zgradi Venture na Starom Aerodromu. Stan se nalazi na prvom spratu, površine 46 m² i opremljen je novim, modernim namještajem i tehnikom. Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini doma zdravlja, osnovne škole, marketa i ostalih važnih sadržaja. Mirno okruženje, dobra povezanost sa ostalim djelovima grada i dostupnost svih životnih potreba čine ovaj stan idealnim za udoban gradski život. Stan se sastoji od: Dnevne sobe sa kuhinjom i trpezarijom Spavaće sobe KupatilaTerase U cijenu zakupa je uključeno garažno mjesto, što je velika prednost u ovom dijelu grada. Mjesečna cijena: 550 € Stan je odmah useljiv.