  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$645
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28378
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se jednosoban stan sa garažom – Stari Aerodrom, zgrada Venture – 550 € mjesečno U ponudi za izdavanje je potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan sa garažnim mjestom, smješten u kvalitetnoj zgradi Venture na Starom Aerodromu. Stan se nalazi na prvom spratu, površine 46 m² i opremljen je novim, modernim namještajem i tehnikom. Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini doma zdravlja, osnovne škole, marketa i ostalih važnih sadržaja. Mirno okruženje, dobra povezanost sa ostalim djelovima grada i dostupnost svih životnih potreba čine ovaj stan idealnim za udoban gradski život. Stan se sastoji od: Dnevne sobe sa kuhinjom i trpezarijom Spavaće sobe KupatilaTerase U cijenu zakupa je uključeno garažno mjesto, što je velika prednost u ovom dijelu grada. Mjesečna cijena: 550 € Stan je odmah useljiv.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Rezydencja Emerald Residence
Sustas, Czarnogóra
od
$77,942
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$142,007
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Czarnogóra
od
$2,500
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Czarnogóra
od
$587
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$645
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Jednosoban Stan u sklopu kuce, Donja Gorica! Izdaje je veći opremljen jednosoban stan u Donjoj Gorici! Stan je ukupne površine 50m2 i nalazi se na prizemlju kuce! Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan ukupne povrsine 47m2.Stan se izdaje sa parking mjestom (parking sa rampom i karticom) Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$265,857
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 41 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowy kompleks mieszkalny klasy premierowej w Budwie. Kompleks znajduje się w obrębie miasta, na malowniczym wzgórzu. Lokalizacja ta oferuje mieszkańcom wygodny i łatwy dostęp do rozległej infrastruktury Budva (w promieniu 200 metrów, znajdziesz sklepy, restauracje, kawiarnie, szkoły i urządz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0
288,215
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje