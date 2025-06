Willa Panoramic Sea View in Boka Bay

Designerskie wille otoczone zielenią, zaledwie 1,5 km od Portonovi i One & Only in Řenovići.

Doskonała mieszanka prywatności, zapierające dech w piersiach widoki i architektura zanurzona w przyrodzie.

- Powierzchnia willi: 160- 190m ²

- 2-3 sypialnie

- Panoramiczny widok na morze, zatokę i góry

- Tarasy krajobrazowe, prywatny ogród, basen

- Tarasy na dachu z widokiem na Adriatyk

- Jasne układy i wykończenie wnętrz premium

- Prywatny garaż, pełny komfort mieszkalny.

Idealny do życia lub inwestycji.

18 km do Tivat 124; 35 km do Dubrownika.