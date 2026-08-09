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Mieszkania na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

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Herceg Novi
294
Kumbor
114
Lustica
104
Portonovi
51
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769 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Herceg Novi, Czarnogóra
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 334 m²
Duplex Apartment Savina, Herceg NoviPowierzchnia: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 tarasy)Sypialnie: …
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Mieszkanie w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie
Herceg Novi, Czarnogóra
Położony w południowej części Topla, ten nadchodzący projekt mieszkalny oferuje starannie za…
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Mieszkanie 1 pokój w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Apartament z jedną sypialnią w nowym kompleksie mieszkalnym w Herceg Novi Apartament składa …
$227,447
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Apartament z trzema sypialniami w nowym kompleksie mieszkalnym w Herceg Novi Apartament skła…
$364,061
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Mieszkanie 1 pokój w 17, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
17, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/3
Apartament z panoramicznym widokiem na morze, zaledwie 150 metrów od plaży, o łącznej powier…
$236,498
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 800 m²
Na jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry, na Półwyspie Łużyckim, …
$5,55M
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Mieszkanie 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Nowy kompleks mieszkalny z basenem 100 m od morza, Baosici, Herceg NoviTwo-Sypialnia apartam…
$381,515
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Mieszkanie w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 43 m²
Znajdując się w pobliżu morza, centrum miasta, zabytków i miejsc turystycznych, i panoramicz…
$186,133
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 291 m²
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa położona w drugim rzędzie od morza w jednym z naj…
$3,47M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 288 m²
W jednym z najbardziej atrakcyjnych zakątków wybrzeża Czarnogóry, w prestiżowej i spokojnej …
$4,39M
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Mieszkanie 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Dwupokojowe mieszkanie w nowym kompleksie z basenem i SPA, Herceg- Novi. Apartament znajduje…
$273,992
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Mieszkanie w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 48 m²
Położony w Kumbor, Herceg Novi, zaledwie 150 m od morza i w bezpośrednim sąsiedztwie komplek…
$439,228
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Mieszkanie 1 pokój w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Nowo wybudowany apartament na sprzedaż w Bijela Nowy kompleks w Bijela z dużym basenem, zale…
$200,585
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Mieszkanie 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Dwupokojowe mieszkanie z ogrodem we współczesnym kompleksie mieszkalnym w budowie w Kumbor, …
$328,548
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Mieszkanie 1 pokój w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Kompleks RIVERSIDE składa się z 67 apartamentów, od 40 do 116m2. Udogodnienia w kompleksie: …
$191,414
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Mieszkanie 1 pokój w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Apartament z sypialnią w nowym kompleksie z basenem i SPA, Herceg- Novi. Apartament znajduje…
$179,197
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Mieszkanie 1 pokój w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/5
Apartament 38 m2 znajduje się na parterze budynku położonego pod autostradą. Wejście do mies…
$109,796
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Mieszkanie 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Doskonałe dwupokojowe mieszkanie w Djenovici, blisko kompleksu Portonovi. Apartament składa …
$242,782
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Mieszkanie 1 pokój w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Powierzchnia apartamentu: 82 m2, 63m2 powierzchnia wewnętrzna + 19m2 teraceFantastic jednopo…
$838,177
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 291 m²
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa położona w drugim rzędzie od morza w jednym z naj…
$3,47M
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Mieszkanie 1 pokój w Igalo, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Igalo, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Odkryj wyjątkową możliwość posiadania luksusowego, w pełni odnowionego mieszkania w samym se…
$439,321
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Pokoje 3
Powierzchnia 131 m²
Piętro 2
Apartament trzyosobowy na sprzedaż w Herceg Novi - 131 m ²Przestronny apartament z trzema sy…
$283,899
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Exclusive dwupokojowe mieszkanie o powierzchni wewnętrznej 69 m2 z prywatnym ogrodem 29 m2 w…
$801,430
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Mieszkanie 1 pokój w Kumbor, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny w Herceg Novi z widokiem na Zatokę KotorPrezentujemy nowy kom…
$404,513
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Mieszkanie 1 pokój w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Apartament jest rozmieszczony na dwóch piętrach (1 i 2) i składa się z salonu z kuchnią oraz…
$193,532
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Mieszkanie 1 pokój w 67, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
67, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Odkryj pięknie odnowiony apartament w samym sercu Herceg Novi, jednego z najbardziej uroczyc…
$207,346
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 288 m²
Na sprzedaż jest ekskluzywna willa znajduje się na pierwszej linii nad morzem w jednym z naj…
$4,39M
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Mieszkanie 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Luksusowy kompleks mieszkalny w Kumbor, Herceg Novi W kompleksie znajduje się 22 apartamenty…
$553,506
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Mieszkanie 1 pokój w Kumbor, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Nowoczesny kompleks mieszkalny w Herceg Novi z widokami Zatoki Kotor Odkryj nowy rozwój mie…
$403,598
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Mieszkanie w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 38 m²
Numer obiektu: 539228. Usługi Agencji do zwalczania transakcji pod kluczem jest bezpłatny dl…
$99,407
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Typy nieruchomości w Herceg Novi Municipality.

penthouse’y
condo
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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