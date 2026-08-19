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Mieszkania na sprzedaż w Zelenika, Czarnogóra

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6 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Zelenika, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym w przytulnym mieście Zelenika. To bardzo ład…
$145,295
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Mieszkanie 2 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 3
A11- 147. Apartamenty na sprzedaż w Zelenika Dom na sprzedaż z widokiem na morze w Zelenika,…
$98,326
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 4/4
A7- 018. Apartament w Austrowęgierskim domu w Zeleniki, Herceg Novina sprzedaż w Zeleniki, H…
$171,499
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Mieszkanie 2 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Opis Boka Kotor Bay, dystrykt Dobrota. Dwupokojowe mieszkanie z widokiem na zatokę. Dom zost…
$186,189
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Mieszkanie 3 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/3
A11- 092. Dwupokojowe mieszkanie blisko morza Opis własności:Odkryj wybrzeże życia w najleps…
$262,966
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/3
A7- 081. Apartament z dwoma sypialniami w Zelenika, Herceg NoviKompleks mieszkalny w Zelenic…
$257,249
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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