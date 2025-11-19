Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Condo na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

Condo
Condo w Igalo, Czarnogóra
Condo
Igalo, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 4
Mieszkanie mieszkalne kompleks "River Side" w Igalo. Kompleks jest na etapie wewnętrznych pr…
$102,349
$102,349
Condo w Herceg Novi, Czarnogóra
Condo
Herceg Novi, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 4
Cena na żądanie
Cena na żądanie
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Condo w Kumbor, Czarnogóra
Condo
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Oferujemy ekskluzywne apartamenty w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym położonym w malownicz…
$304,124
$304,124
Condo w Kumbor, Czarnogóra
Condo
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty na sprzedaż w elitarnym kompleksie, w pobliżu kurortu Portonovi. Na sprzedaż: dw…
Cena na żądanie
Cena na żądanie
Condo w Kumbor, Czarnogóra
Condo
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/5
Apartament z widokiem na zatokę w nowym obszarze Kumbora Powierzchnia: 45 m2Drugie piętroPar…
$175,456
$175,456
Condo w Bijela, Czarnogóra
Condo
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 3
Kompleks mieszkalny nad morzem. Każdy dom jest 3-piętrową rezydencją i według projektu skład…
$185,983
$185,983
Condo w Denovici, Czarnogóra
Condo
Denovici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/3
Na sprzeda? dwupi? trowy apartament w kompleksie mieszkalnym. Na terytorium kompleksu znajdu…
$292,427
$292,427
Condo w Bijela, Czarnogóra
Condo
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/4
Budynek mieszkalny i komercyjny z dwudziestoma mieszkaniami, dwoma sklepami, dwudziestoma cz…
Cena na żądanie
Cena na żądanie
Condo w Kumbor, Czarnogóra
Condo
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Unikalny kompleks ekskluzywnego kurortu, który otwiera się w 2017 roku na Morzu Adriatyckim.…
$409,397
$409,397
Condo w Herceg Novi, Czarnogóra
Condo
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks zbudowany jest na wybrzeżu w Herceg Novi. Lokalizacja kompleksu to duży plus. Kompl…
$134,516
$134,516

Parametry nieruchomości w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

