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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

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Herceg Novi
446
Lustica
167
Kumbor
152
Portonovi
78
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1 174 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Provodina, Czarnogóra
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Willa 5 pokojów
Provodina, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 4
! Jest to jedyny wykaz tej nieruchomości, która pochodzi bezpośrednio od właściciela!!!Skont…
$907,532
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Prywatny sprzedawca
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Herceg Novi, Czarnogóra
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 334 m²
Duplex Apartment Savina, Herceg NoviPowierzchnia: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 tarasy)Sypialnie: …
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Lustica, Czarnogóra
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Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 184 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,53M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$5,86M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$4,85M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 185 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$3,05M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie
Herceg Novi, Czarnogóra
Położony w południowej części Topla, ten nadchodzący projekt mieszkalny oferuje starannie za…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Apartament z jedną sypialnią w nowym kompleksie mieszkalnym w Herceg Novi Apartament składa …
$227,447
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Mieszkanie 3 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Apartament z trzema sypialniami w nowym kompleksie mieszkalnym w Herceg Novi Apartament skła…
$364,061
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Mieszkanie 1 pokój w 17, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
17, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/3
Apartament z panoramicznym widokiem na morze, zaledwie 150 metrów od plaży, o łącznej powier…
$236,498
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 800 m²
Na jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry, na Półwyspie Łużyckim, …
$5,55M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa nad morzem, położona w pierwszym rzędzie przy lin…
$4,39M
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Mieszkanie 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Nowy kompleks mieszkalny z basenem 100 m od morza, Baosici, Herceg NoviTwo-Sypialnia apartam…
$381,515
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry, na Półwyspie Luštica, w…
$5,54M
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Dom 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Ekskluzywny kompleks 12 bajecznych willi na sprzedaż w malowniczej miejscowości Kumbor, zale…
$1,04M
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Dom 3 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Dom na sprzedaż w Bijela, Herceg Novi - 162 m ²Przestronny dom rodzinny jest dostępny na spr…
$339,414
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Agencja
Mbroker
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Mieszkanie w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 43 m²
Znajdując się w pobliżu morza, centrum miasta, zabytków i miejsc turystycznych, i panoramicz…
$186,133
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Dom 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Dom jest rozmieszczony na dwóch poziomach, z których każdy składa się z jednej sypialni. Dom…
$242,782
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Dom 7 pokojów w Denovici, Czarnogóra
Dom 7 pokojów
Denovici, Czarnogóra
Sypialnie 7
Powierzchnia 280 m²
Willa na sprzedaż, Herceg Novi - 280 m ²Przestronna willa jest dostępna na sprzedaż w mieści…
$1,03M
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Agencja
Mbroker
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 291 m²
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa położona w drugim rzędzie od morza w jednym z naj…
$3,47M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 288 m²
W jednym z najbardziej atrakcyjnych zakątków wybrzeża Czarnogóry, w prestiżowej i spokojnej …
$4,39M
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Mieszkanie 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Dwupokojowe mieszkanie w nowym kompleksie z basenem i SPA, Herceg- Novi. Apartament znajduje…
$273,992
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Mieszkanie w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 48 m²
Położony w Kumbor, Herceg Novi, zaledwie 150 m od morza i w bezpośrednim sąsiedztwie komplek…
$439,228
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Mieszkanie 1 pokój w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Nowo wybudowany apartament na sprzedaż w Bijela Nowy kompleks w Bijela z dużym basenem, zale…
$200,585
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Mieszkanie 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Dwupokojowe mieszkanie z ogrodem we współczesnym kompleksie mieszkalnym w budowie w Kumbor, …
$328,548
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Dom 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Ta nowoczesna willa, położona w spokojnej okolicy, zaledwie 6 km od Starego Miasta Herceg No…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Kompleks RIVERSIDE składa się z 67 apartamentów, od 40 do 116m2. Udogodnienia w kompleksie: …
$191,414
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Mieszkanie 1 pokój w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Apartament z sypialnią w nowym kompleksie z basenem i SPA, Herceg- Novi. Apartament znajduje…
$179,197
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Mieszkanie 1 pokój w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/5
Apartament 38 m2 znajduje się na parterze budynku położonego pod autostradą. Wejście do mies…
$109,796
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Mieszkanie 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Doskonałe dwupokojowe mieszkanie w Djenovici, blisko kompleksu Portonovi. Apartament składa …
$242,782
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Typy nieruchomości w Herceg Novi Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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