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Kawalerki na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

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Lustica
6
Podi
4
Kawalerka Usuwać
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18 obiektów total found
Kawalerka w Lustica, Czarnogóra
Kawalerka
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/3
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$312,718
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Kawalerka 1 pokój w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 1/4
Wyjątkowy kompleks znajduje się w idealnym miejscu z kalendarzami panoramicznymi na zatoce, …
$151,839
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Kawalerka w Lustica, Czarnogóra
Kawalerka
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 46 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$666,484
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka w Lustica, Czarnogóra
Kawalerka
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$316,674
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Kawalerka w Podi, Czarnogóra
Kawalerka
Podi, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 2/3
LOKACJATen apartament znajduje się w centrum miasta Herceg Novi, 800m od morza i plaży. Lotn…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka w Kumbor, Czarnogóra
Kawalerka
Kumbor, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 1
Nowe apartamenty na sprzedaż w Kumbora, powiat Herceg Novi 🌅ID- 515📍 Położenie: Kumbor, 6 km…
$154,265
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Kawalerka w Lustica, Czarnogóra
Kawalerka
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 45 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$526,232
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Kawalerka 1 pokój w Kumbor, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Kumbor, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/4
🏢 Студия на sprzedaż в комплексе mieszkaniowym Цена от 124 700 € за квартиру . Mieszkani…
$152,608
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Red Feniks Montenegro
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Kawalerka w Lustica, Czarnogóra
Kawalerka
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 45 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$523,134
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Agencja
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Kawalerka 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$366,560
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka w Herceg Novi, Czarnogóra
Kawalerka
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 24 m²
Herceg Novi Topla Przytulne studio 24 m2 z widokiem na morze w nowym budynku. Jest parkin…
$73,354
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Kawalerka 3 pokoi w Podi, Czarnogóra
Kawalerka 3 pokoi
Podi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 1/3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$648,864
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Kawalerka w Baosici, Czarnogóra
Kawalerka
Baosici, Czarnogóra
Herceg Novi Baosici   Na sprzedaż kawalerka w Baosici.   Studio położone jest na…
$82,652
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Kawalerka 3 pokoi w Podi, Czarnogóra
Kawalerka 3 pokoi
Podi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Piętro 1/3
Czarnogóra. UPRAWNIENIE. Szczęście🌏🇲🇪Prywatny kompleks eleganckich willi i apartamentów w He…
$672,459
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Kawalerka w Igalo, Czarnogóra
Kawalerka
Igalo, Czarnogóra
Powierzchnia 23 m²
Piętro 2
Herceg-Novi Igalo   Mieszkanie typu studio 23 m2 po remoncie w budynku mieszkalnym, wy…
$71,287
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Kawalerka 3 pokoi w Podi, Czarnogóra
Kawalerka 3 pokoi
Podi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Piętro 3/3
Czarnogóra. UPRAWNIENIE. Szczęście🌏🇲🇪Prywatny kompleks eleganckich willi i apartamentów w He…
$625,269
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Kawalerka w Provodina, Czarnogóra
Kawalerka
Provodina, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
$135,369
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Kawalerka w Igalo, Czarnogóra
Kawalerka
Igalo, Czarnogóra
Powierzchnia 25 m²
Herceg-Novi Igalo   Sprzedajemy wspaniałe mieszkanie, studio o powierzchni 25 m2 w now…
$73,870
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Parametry nieruchomości w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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