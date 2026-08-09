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Penthouse na Sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

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Herceg Novi
5
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9 obiektów total found
Penthouse w Herceg Novi, Czarnogóra
Penthouse
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
Piętro 5/5
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$1,18M
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Penthouse w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Penthouse
Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
Piętro 5/5
Ten przestronny apartament położony jest na 5 piętrze ekskluzywnego kompleksu luksusowego, s…
$1,31M
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Penthouse w Herceg Novi, Czarnogóra
Penthouse
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 611 m²
Piętro 4/4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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TekceTekce
Penthouse w Lustica, Czarnogóra
Penthouse
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse w Herceg Novi, Czarnogóra
Penthouse
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$3,10M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse w Herceg Novi, Czarnogóra
Penthouse
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$3,08M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse w Herceg Novi, Czarnogóra
Penthouse
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 611 m²
Piętro 4/4
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse 4 pokoi w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Penthouse 4 pokoi
Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 4
Would you like to live 200 meters from the sea? Djenovici We offer for purchase a spacious a…
$272,580
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Penthouse w Kumbor, Czarnogóra
Penthouse
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 611 m²
Luksusowo urządzony apartament z trzema sypialniami w Marina osady, Portonovi.Pierwszy pozio…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Parametry nieruchomości w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
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