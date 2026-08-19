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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Zelenika, Czarnogóra

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mieszkania
6
domy
18
24 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia domu wynosi 90m2, powierzchnia działki 725m2. Składa się z dwóch pokoi, dużej j…
$162,767
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Dom 4 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Piętro 1
Dwa piękne domy są na sprzedaż w Zelenika, Herceg Novi, położony na działce o powierzchni 30…
$296,469
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Dom 5 pokojów w Zelenika, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 233 m²
Piętro 3
Przestronny dom jest dostępny na sprzedaż, o powierzchni 315 m ², o powierzchni 233 m ². Ten…
$325,534
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Dom 6 pokojów w Zelenika, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Zelenika, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 650 m²
D11- 033. Dom biznesowy na sprzedażNa sprzedaż - Business house in Zelenika, Herceg Novi. Do…
$1,14M
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Red Feniks Montenegro
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Dom 2 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż nowoczesny dom w miejscowości Zelenika, przedmieścia Herceg Novi. Dom jest w peł…
$452,899
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Dom w Zelenika, Czarnogóra
Dom
Zelenika, Czarnogóra
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż: nowoczesny dom rodzinny położony w zielonej i spokojnej okolicy Zeleniki - jedn…
$495,450
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Mbroker
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Dom 3 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
D11- 054. Uroczy dom na sprzedaż w Zelenika z garażu i Lovely YardOdkryj doskonałą mieszankę…
$205,799
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom w Zelenika, Czarnogóra
Dom
Zelenika, Czarnogóra
Powierzchnia 150 m²
D2-1385. Dom w ZelenikaDwupiętrowy dom jest na sprzedaż we wsi Zelenika. Na pierwszym piętrz…
$264,109
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 1 pokój w Zelenika, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym w przytulnym mieście Zelenika. To bardzo ład…
$145,295
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Dom 2 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 3
D11- 075. Dom na sprzedaż w Zelenika Dom na sprzedaż z widokiem na morze w Zelenika, Herceg …
$514,498
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 3
A11- 147. Apartamenty na sprzedaż w Zelenika Dom na sprzedaż z widokiem na morze w Zelenika,…
$98,326
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom 8 pokojów w Zelenika, Czarnogóra
Dom 8 pokojów
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Piętro 1
Na sprzedaż jest przestronny, w pełni umeblowany dom z dobrze utrzymanym ogrodem, położony w…
$424,357
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Dom 7 pokojów w Zelenika, Czarnogóra
Dom 7 pokojów
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 7
Powierzchnia 228 m²
Na sprzedaż nowy trzypiętrowy dom w Zelenika, 350 metrów od morza. Na terenie znajduje się o…
$864,852
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Mieszkanie 2 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 4/4
A7- 018. Apartament w Austrowęgierskim domu w Zeleniki, Herceg Novina sprzedaż w Zeleniki, H…
$171,499
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Opis Boka Kotor Bay, dystrykt Dobrota. Dwupokojowe mieszkanie z widokiem na zatokę. Dom zost…
$186,189
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Mieszkanie 3 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/3
A11- 092. Dwupokojowe mieszkanie blisko morza Opis własności:Odkryj wybrzeże życia w najleps…
$262,966
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/3
A7- 081. Apartament z dwoma sypialniami w Zelenika, Herceg NoviKompleks mieszkalny w Zelenic…
$257,249
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom w Zelenika, Czarnogóra
Dom
Zelenika, Czarnogóra
Powierzchnia 60 m²
D8- 028. Dom w ZelenikaPrzytulny jednopiętrowy dom w malowniczej okolicy Zelenika, zaledwie …
$160,066
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom w Zelenika, Czarnogóra
Dom
Zelenika, Czarnogóra
Powierzchnia 136 m²
D9- 005. Dom w pierwszej linii w ZelenikaOddzielna jednostka pionowo podzielonego domu jest …
$297,266
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom 2 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 2
Dom na sprzedaż w Herceg Novi, Zelenika. Powierzchnia domu wynosi 64 m2, a powierzchnia dzia…
$261,569
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Dom 3 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 3
Komfortowy dom w Zelenika koło Herceg Novi. Powierzchnia domu wynosi 76 m2, a powierzchnia…
$313,883
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Dom 8 pokojów w Zelenika, Czarnogóra
Dom 8 pokojów
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 8
Dom na sprzeda ¿w Zelenika w pobli ¿u miasta Herceg Novi. Powierzchnia domu wynosi 300 m2, a…
$523,138
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Willa 3 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Willa 3 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
New House Available In Hereceg Novi, Montenegro (Construction update: External completer, st…
$328,300
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Dom 6 pokojów w Zelenika, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
$1,01M
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