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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lustica, Czarnogóra

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mieszkania
86
domy
47
133 obiekty total found
Willa w Lustica, Czarnogóra
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Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 184 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,53M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$5,86M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$4,85M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 185 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$3,05M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Półwysep Lustica, dystrykt Radovichi. Nowe apartamenty od dewelopera Dom został zbudowany w…
$179 747
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Dom w Lustica, Czarnogóra
Dom
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$1,70M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa z widokiem na morze, położona w drugim rzędzie od…
$3,46M
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Na sprzedaż nowoczesny i funkcjonalny apartament w wyjątkowej lokalizacji na Półwyspie Łużyc…
$404 772
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Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 442 000 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$518 643
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 105 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$1,34M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa nad morzem, położona w pierwszym rzędzie przy lin…
$4,39M
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Condo w Lustica, Czarnogóra
Condo
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 510 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest wielopoziomowy kompleks mieszkalny składający się z dwóch domów położonych …
$1,85M
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$501 899
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 800 m²
Na jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry, na Półwyspie Łużyckim, …
$5,61M
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Dom 9 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Dom 9 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 357 m²
Powierzchnia: 357 m2Powierzchnia gruntów: 774 m2Sypialnie: 5Kąpiele: 4Parking prywatnyNowocz…
$1,01M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa 7 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Willa 7 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Powierzchnia: 350m2działki gruntowe: 544m2 (lub opcjonalnie - 1,200m2, z dodatkową działką g…
$2,07M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$509 110
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny apartament z dużym tarasem i widokiem na morze Apartament zajmuje całe piętro ma…
$195 995
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 492 m²
Na sprzedaż znajdują się dwa piękne działki o łącznej powierzchni 985 m ² w słonecznej miejs…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,49M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa, która znajduje się na pierwszej linii morza i ma własny dostęp do plaży. Ja…
$1,16M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$1,34M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$501 463
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Kawalerka w Lustica, Czarnogóra
Kawalerka
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 45 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$526 232
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Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$1,46M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Ten luksusowy apartament położony jest w prestiżowej dzielnicy Horizon w Luštica Bay, 67,41 …
$805 564
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Mieszkanie w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż jest planowany obiekt z dwoma apartamentami i garażem, położony na działce o pow…
$174 858
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Mieszkanie 1 pokój w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$406 044
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Mieszkanie 3 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 288 m²
W jednym z najbardziej atrakcyjnych zakątków wybrzeża Czarnogóry, w prestiżowej i spokojnej …
$4,39M
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Parametry nieruchomości w Lustica, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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